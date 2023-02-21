Сила государства в кадрах

Первый заместитель председателя Кабинета министров Адылбек Касымалиев от имени председателя Кабмина Акылбека Жапарова вручил ряд наград государственным служащим, отличившимся по итогам 2022 года.

Так, за добросовестное исполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в служебной деятельности награждены работники региональных подразделений министерств и административных ведомств.

Кроме этого, за плодотворный труд, высокий профессионализм, весомый вклад в развитие Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе, а также активную работу по проведению мероприятий в рамках председательства республики в органах ЕАЭС награждены сотрудники профильных министерств и ведомств.

Адылбек Касымалиев отметил большой вклад награждённых в развитие государственности и экономики страны. «Сила каждого государства заключается в потенциале и качестве кадрового состава. Без профессионалов страна не будет развиваться. Вы, несомненно, станете служить хорошим примером для нового поколения госслужащих», — отметил он.

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