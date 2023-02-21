Сдвинуться с мёртвой точки

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с генеральным директором Азиатского банка развития по Центральной и Западной Азии Евгением Жуковым.

Они обсудили сотрудничество, в том числе новую Стратегию партнёрства для Кыргызстана на 2023-2027 годы, а также план для Азиатского банка развития по поддержке стратегических инвестиций страны в области изменения климата, энергетики и частного сектора.

Акылбек Жапаров обозначил приоритетные направления развития, в числе которых цифровизация, зелёная экономика, реализация проектов по возобновляемым источникам энергии. «Для нас приоритетно строительство Камбар-Атинской ГЭС-1. В ближайшие годы по стране запустят от 50 до 100 малых ГЭС, планируем создать солнечные и ветровые электростанции. Мы хотели бы научиться пользоваться возможностями зелёных сертификатов и привлекать финансовые средства в развитие зелёной экономики», — сказал Акылбек Жапаров.

Евгений Жуков в свою очередь выразил готовность расширения и укрепления сотрудничества в реализации масштабных стратегических проектов, в том числе в сфере энергетики. «Хочу поздравить вас с хорошими экономическими показателями за прошлый год. Экономика республики выросла на 7%, это заслуга вас и вашей команды. Вы упомянули важность сдвинуться с малых проектов на крупные, стратегического значения. Мы хотим участвовать в них», — сказал Евгений Жуков.

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