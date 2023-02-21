ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года

ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Задача — искоренить бедность


Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с заместителем администратора USAID Изобель Коулман.

 

Они обсудили перспективы взаимодействия. Особое внимание уделили сотрудничеству в сфере здравоохранения, сельского хозяйства, защиты окружающей среды, креативной экономики, поддержке социально уязвимых слоёв населения.

 

Глава Кабмина отметил, что государством принимаются практические меры по поддержке населения, в
частности реализуется проект «Социальная помощь малообеспеченным семьям на основе социального контракта», в соответствии с которым людям выделяется по 100 тыс. сомов для открытия собственного бизнеса.

 

В свою очередь Изобель Коулман выразила готовность содействовать реализации проектов, направленных на укрепление системы здравоохранения, образования и социального обеспечения.

 

Автор:

Дата публикации: 15:55, 21-02-2023

ПОИСК ПО АВТОРАМ:

АбытовАйжигитовАрисоваАщеуловБайджиевБеляковБиялиновБоконбаевВоропаеваГоршковаНестероваДосалиевСапожниковКенжесариевКовшоваКузьминПетровПлоскихПоповаПрокофьеваСидоровстейнбергШаповаловШариповШевцовШепеленкоШириноваЭркебаев