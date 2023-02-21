Задача — искоренить бедность

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с заместителем администратора USAID Изобель Коулман.
Они обсудили перспективы взаимодействия. Особое внимание уделили сотрудничеству в сфере здравоохранения, сельского хозяйства, защиты окружающей среды, креативной экономики, поддержке социально уязвимых слоёв населения.
Глава Кабмина отметил, что государством принимаются практические меры по поддержке населения, в
частности реализуется проект «Социальная помощь малообеспеченным семьям на основе социального контракта», в соответствии с которым людям выделяется по 100 тыс. сомов для открытия собственного бизнеса.
В свою очередь Изобель Коулман выразила готовность содействовать реализации проектов, направленных на укрепление системы здравоохранения, образования и социального обеспечения.
Дата публикации: 15:55, 21-02-2023
ПОИСК ПО АВТОРАМ: