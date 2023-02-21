Задача — искоренить бедность

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с заместителем администратора USAID Изобель Коулман.

Они обсудили перспективы взаимодействия. Особое внимание уделили сотрудничеству в сфере здравоохранения, сельского хозяйства, защиты окружающей среды, креативной экономики, поддержке социально уязвимых слоёв населения.

Глава Кабмина отметил, что государством принимаются практические меры по поддержке населения, в

частности реализуется проект «Социальная помощь малообеспеченным семьям на основе социального контракта», в соответствии с которым людям выделяется по 100 тыс. сомов для открытия собственного бизнеса.

В свою очередь Изобель Коулман выразила готовность содействовать реализации проектов, направленных на укрепление системы здравоохранения, образования и социального обеспечения.

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