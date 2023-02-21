АЖТРЯСЁТ

Землетрясения в Турции и Сирии никого не оставили равнодушным. Весь мир, забыв про распри, помогает многострадальным странам. Но, глядя на леденящие душу разрушения и страдания людей, задаёшься справедливым вопросом: а почему здания складывались, как карточные домики? Их, что, строили, как Наф-Наф, Ниф-Ниф, Нуф-Нуф в сказке «Три поросёнка»? Похоже на то. Недаром вслед (и даже сразу) в Турции остро встал вопрос о качестве строительства. Это просто страшная история про невероятную коррупцию, которая, как терроризм, привела к таким жертвам.



Речь идёт о тысячах погибших и пропавших без вести, десятки тысяч остались без крыши над головой, тысячи домов разрушены. Сколько человек под завалами — неизвестно, спасательные работы продолжаются, но надежд спасти кого-то ещё всё меньше…

Можно ли было предсказать такие масштабы катастрофы, был ли шанс избежать такого числа жертв в регионе, который отмечен красным на картах у сейсмологов?

Морской геолог, научный журналист Константин Ранкс считает, что «при магнитуде 4 человек испытывает ощущения, как будто поезд мимо проехал или грузовик по разводному мосту. В этих системах магнитуд каждое следующее значение отличается по энергии от предыдущего в 32 раза. То есть увеличение идёт не линейное, а экспоненциальное (показательное). Самое большое, что может быть, — магнитуда 9,5. Слово «баллы» здесь вообще неправильно говорить, правильно — просто «магнитуда такая-то». Магнитуда 4 — это не так много. И большое значение имеет ещё глубина очага землетрясения: если глубоко, то 4 — это вообще ни о чём. А если пара километров, то ощущения могут быть очень сильные. Если смотреть сейсмические карты, то Землю вообще постоянно трясёт.

Именно так это и происходит. А пионерами искусства сейсмостойкого строительства были древние римляне. В Риме есть Пантеон, Храм всех богов. Ему почти 1900 лет. Римляне построили его, используя такие тонкие приёмы, как, например, изменение свойств цемента в зависимости от высоты купола. Чем выше конструкция — тем легче должен быть бетон. А у римлян бетон уже был. То есть уже в то время у них существовала теория, как нужно строить, чтобы гасить колебания земли. В тёмные века всё это было забыто.

А в ХХ веке сейсмостойкое строительство снова начали развивать. Но, не вдаваясь в подробности, скажу: это строительство гораздо дороже, чем обычное. И, скорее всего, рухнули именно те здания, что представляли собой дешёвое жильё».

В Турции уже арестованы восемь человек, в том числе строительные подрядчики, из-за дефектов, обнаруженных в разрушенных от землетрясения зданиях, передаёт AlJazeera.

Ранее полицейские в аэропорту Стамбула задержали Мехмета Яшара Джошкуна, главного архитектора жилого комплекса в провинции Хатай, который полностью разрушился во время землетрясения.

Вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что проводится расследование в связи с нарушением правил строительства обрушившихся из-за землетрясений зданий. По его словам, по этому делу подозревается 131 человек, передаёт Anadolu. Также выписаны ордера на арест ещё 113 человек.

«Коммерсантъ» пишет, что после землетрясений турецкие эксперты отмечали, что протоколы строительства, введённые после землетрясения в 1999 году, не соблюдались. По информации издания Gazete Duvar, нормы подорвала «спорная амнистия» в отношении незаконного строительства, которое принесло прибыль государственным строительным компаниям.

Но были среди чиновников и честные мэры, которые понимали всю ответственность за строительство.

Город Нурдалы, например, не будут восстанавливать, так как он полностью разрушен землетрясением. Он будет снесён и построен заново. В городе проживали 40 тысяч человек.

А в городе Эрзине с населением 42 тысячи человек не рухнуло ни одно здание, не погиб ни один человек. Мэр Оккеш Эльмасоглу — адвокат, в течение трёх сроков был членом Совета адвокатов провинции Хатай. Сейчас в Турции он стал легендарной фигурой. Эльмасоглу рассказывает, как не допускал незаконного строительства, как конфликтовал в связи с этим с подрядчиками, как отказался выгораживать своего дальнего родственника, оштрафованного за строительные нарушения.

Первый мэр представляет власть, второй — оппозицию. Казалось бы, всё ясно — коррумпированная власть и

честная оппозиция. Но ситуация сложнее. Эльмасоглу был избран мэром весной 2019 года, многие здания в Эрзине построены до него — и они не рухнули. Выходит, честность мэров не зависит от партийной принадлежности.

А вот в России, наоборот, предлагается строить больше дешёвого жилья…

СТРОЙSOS

Поскольку мы (наш регион) также в зоне риска, и нас тоже постоянно потряхивает, Президент Садыр Жапаров пообещал, что в дальнейшем не допустит беспорядочного строительства в Бишкеке. Об этом он заявил в интервью агентству «Кабар», подробно остановившись на теме хаотичного строительства многоэтажек.

«У нас нет выхода, кроме как молиться Богу и просить защиты. С тех пор как Советский Союз прекратил существование, построено немало многоэтажек. Во времена Союза был контроль на высшем уровне. С тех пор он (контроль) снизился. Один Бог знает, как построены дома за последние 10 лет. Если разрушатся, то смерть жильцов на шее тех, кто строил эти дома, и архитекторов Госстроя того времени», — сказал глава государства.

Он прокомментировал судьбу незаконных многоэтажек в Бишкеке.

«В столице незаконно построено 74 многоэтажных дома. Земли не трансформированы. Они взяли в аренду на 5 лет участок, построили там дома и продали. Сейчас там живут люди. Есть и дома, которые построены на красной линии. Есть и такие, которые пообещали мэрии 10% от дома и не отдали. Теперь они просят узаконить. Мы говорим, что узаконим, но качество на их совести. Хотим снести, но там живут люди. Какая вина на них? Они купили за свои деньги ведь. Короче говоря, Бог с ними, с предыдущими градоначальниками и архитекторами Госстроя. Они с головой в коррупции. Сейчас мы подчищаем за ними.

Мы должны теперь разрешить достроить дома, которые вышли за красную линию. Дальше не будет беспорядочного строительства, за качеством новых домов будет следить государство», — пообещал Президент.

Ему вторит депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев, который на своей странице в Facebook отметил, что многие строительные нормы в Кыргызстане устарели, при этом «уголовная ответственность за некачественное строительство сведена к штрафу, нет государственного органа, который мог бы защитить гражданина от обмана строительных компаний».

По его мнению, строительные компании могут:

строить на арендованных землях и, не начиная строительство, продавать воздух;

в ходе строительства использовать бывшую в употреблении арматуру и бетон с низкой маркой, а также низкого качества проводку и другие материалы;

продолжать строить, несмотря на предписания прокуратуры, государственного органа по архитектуре и строительству;

не бояться сноса построенного некачественного жилья, так как практически его не сносят;

привлекать неквалифицированные кадры в строительстве;

после постройки продавать жильё по иным замерам, чем указано в договорах;

пообещать будущим жильцам «рай», но после постройки оставить дом без газа и иных коммунальных услуг;

построить некачественный дом и все его проблемы оставить на созданное товарищество собственников жилья.

«Я намерен взяться за изменение законодательства, так как десятилетние обещания органа по архитектуре остались обещаниями. Они много говорят и ничего не делают. Им выгодно иметь такую ситуацию. Выгодно и строительным компаниям.

Начну с Уголовного кодекса. Скоро будет вынесен на общественное обсуждение законопроект, ужесточающий ответственность за некачественное строительство и обман граждан», — написал депутат.

Народ в соцсетях поддерживает идею, но не верит в её осуществление:

«Строительная мафия не даст себя контролировать, и город постепенно превращается в колхоз».

«Всех депутатов, у кого строительный бизнес, лишить неприкосновенности и посадить в тюрьму… Провести полную конфискацию имущества и все эти деньги направить на усиление сейсмостойкости построенного жилья и всего остального жилья тоже….».

«Давно пора! Только палок в колёса вставят много. В строительном бизнесе многие большие чиновники и депутаты».

«Я поддерживаю Бекешева, надо срочно внести мораторий на строительство многоэтажных домов в Бишкеке, как это сделали в Ташкенте в связи с ухудшающейся экологией. А в Бишкеке смог и нет продуваемости, нет розы ветров, нам, как воздух, нужны парки и скверы».

«Раз Госстрой и архитектура принимают завершение строительства, значит, они подтвердили, что построили по госстандартам, а главы стройкомпаний скажут, что приняли технадзор и всё такое. Надо ужесточить ответственность руководителей Госстроя и архитектуры Госрегистра».

«Понаставили эти коробки, и никто так и не ответил за их качество. Дома стоят впритык друг к другу, так что эффект домино ещё никто не отменял. Точно не рискну покупать квартиру в подобных элитках, тем более, если учесть, что все они сдаются, как конструктор «Сделай сам»…

«У этих «элиток» обёртка красивая, а начинка… Разве на продажу будут делать на совесть, и ещё строители (не все, конечно) работают на совесть и имеют хорошую квалификацию, много подрядчиков набирают рабочих с бирж труда за мизерную плату. Будут ли они работать и соблюдать нормы?!»

КОНТРОЛЬ — ВСЕМУ ГОЛОВА

В Европейском союзе существует достаточно жёсткая система контроля, и в сейсмически опасных зонах невозможно что-то построить, нарушив соответствующие нормативы. Но в большей части остальных стран, исключая США, Израиль, Японию, особенно в странах Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки, могут происходить при строительстве всякие «чудеса». Не знаю, как там строят, но у меня есть сомнения. И об этом много писали. Причём в первую очередь о разрушениях дешёвого жилья для бедных. Потому что крупные компании, крупные фирмы наверняка строили себе здания в соответствии со всеми требованиями современной науки.

Много публикаций о том, что сейсмостойкие конструкции раньше строили из «реечек», на стальном каркасе, как в Эйфелевой башне, а потом появилась технология строительства домов на «подушках». Ведь когда земля начинает ходить ходуном, сохраняется какая-то инерция. Это как в фокусе со скатертью: когда её резко сдёргивают со стола, а приборы остаются на месте — как раз за счёт своей инерции. В этом и заключается идея.

Сначала думали, что надо строить аркообразные конструкции из «реечек». Но это хорошо работает, если землетрясение долгопериодное, если оно так «покачивается». А если, как было в японском Кобе в 1995 году, ударит — так ударит, то все эти «ножки», на которых стоит здание, срезает, как ножом. И тогда возникла идея зданий на такой скользящей «подушке». То есть земля ходит ходуном, а благодаря «подушке» здание сохраняет неподвижность.

Смысл здесь вот в чём. Сейсмические колебания могут распространяться по всей конструкции здания, ослабляя её. Поэтому здание разрушится не сразу, а спустя время, и люди успеют его покинуть. В Европе самое главное — чтобы здание продержалось и из него успели эвакуироваться люди.

Как-то была передача по ТВ во время ковида: строительство временных госпиталей на Дальнем Востоке. Они были одноэтажные и собраны из отдельных ферм. Сдаётся, что такие конструкции из одного-двух этажей и из гибких ферм прекрасно переживут землетрясение — и ничего им не сделается, разве что погнутся где-то.

Есть и другие проблемы, о которых писали ещё в СССР: цемент, например, не докладывают в бетон, не тот песок используют… Это происходит повсеместно во многих странах и сейчас. И у нас, положа руку на сердце, можно ли быть уверенными, что при строительстве соблюдены все нормативы? Всегда можно чего-то меньше бросить на лопату.

Страшно даже подумать, что может случиться… Нужен повсеместный жёсткий, нет, жесточайший, контроль. И в тех районах, где уже были землетрясения, люди должны понимать, что это такое. И если при строительстве нового дома что-то вызывает сомнения, то информация должна расходиться, как круги по воде, чтобы люди в таком доме просто ничего не покупали. Должен быть контроль со стороны гражданского общества.

По мнению Константина Ранкса, например, бревенчатая изба, состоящая из венцов, может пережить землетрясение гораздо лучше, чем кирпичный дом. Она поскрипит, но останется. Дерево в этом смысле прочнее, чем железо или бетон. Оно не хрупкое, а вязкое. Или — знаменитые финские кресла Алвара Аалто из клееной древесины: садишься в такое — и кажется, что сейчас сломается, а ничего подобного. Если уж они ломаются, то, как лыжи клееные, слой за слоем. И это очень важно: когда такая конструкция рушится, у людей внутри есть время убежать.

СТРОЙСТРАХ

На фоне турецких и сирийских бедствий наши чиновники проснулись и вспомнили о страховании жилья (обязательном!), забыв при этом, что оно априори должно быть добровольным.

«Если дом или квартира не застрахованы, то в случае чрезвычайной ситуации государство просто не будет помогать восстанавливать недвижимое имущество», — пугают они.

По закону обязательным страхованием жилых помещений занимается ОАО «Государственная страховая организация». Для сельской местности стоимость страхования жилья составит 600 сомов в год, а для города — 1 200 сомов в год. Если ваш дом полностью разрушен или сгорел, то в селе можно получить от ОАО «ГСО» 500 тыс. сомов, а в городе — 1 млн сомов.

Если владельцы жилья не застраховали его, то они нарушают закон. В случае пожара или стихийного бедствия государство уже не будет финансировать из бюджета восстановление ущерба. Как отметил одному из информагентств эксперт Кыргызской ассоциации страховщиков Бакыт Шаршеналиев, Кыргызстан, так же как Турция и Сирия, подвержен землетрясениям.

«После событий 2008 года наше государство тоже ввело обязательное страхование жилья. У нас очень много обязательных законов, но часто они не исполняются и не регулируются со стороны самого же государства», — посетовал он.

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев отмечает, что, несмотря на обязательность, страхование в стране не является принудительным, так как нет ответственности за неисполнение закона.

«Возможно, это не понравится народу, но всё-таки нам надо сделать страхование жилья от стихийных бедствий обязательным, особенно учитывая «сейсмостойкость» относительно нового жилья», — высказался

нардеп.

Строительный бизнес должен жёстко контролироваться на стадии получения разрешения и в течение десяти лет после ввода в эксплуатацию. Бизнес-клуб в парламенте и Кабмине обязан пойти на это ради блага всех граждан.

Народ, как всегда, читает между строк:

«Очередное выжимание денег… О каком страховании речь?

Миллион! Да не смешите! Только не в нашем государстве, у которого даже на ремонт тротуаров денег нет».

«Люди элементарно маткапитал получить не могут, а тут такие выплаты сулят… За 6000$ дом заново не отстроишь и не купишь. Идея Бекешева вроде нормальная, но не в нашей стране, где особенно у государства сложно получить выплаты и помощь».

«Вначале стройкомпании строят заведомо не надёжное жильё, а потом надо всех застраховать, чтобы государство поимело приличный куш! В случае пожара или разрушения жилья придётся прилично побегать, доказывая, из-за чего это произошло, и не получить страховку».

«Страхование должно быть добровольным, в случае чего, если выплаты будут без бюрократии и в срок, люди сами начнут страховать, а пока нет доверия, тем более, абсолютное большинство страхкомпаний — частные. Если частная компания ликвидируется, государство не даёт гарантий по выплате».

«Это не сработает, не тот у нас уровень жизни, чтобы так швыряться деньгами. Вы все правы: как можно верить, что тебе помогут? У нас дороги и тротуары убитые, а вы тут желаете ещё и жильё в порядок привести. У нас люди годами в бараках живут, какая тут страховка…».

«Нашей прокуратуре предстоит долгая работа, если, не приведи Господи, случится такое у нас. Все новые дома построены с нарушениями. Ну а небоскрёб, построенный на углу Киевской-Тыныстанова возле 24-й школы, — это вообще мина замедленного действия. И всех тех, кто дал разрешение на его строительство, главу стройкомпании и его замов, уже сейчас надо привлечь к уголовной ответственности. Потому как он развалится даже при незначительном толчке. И упадёт аккурат на школу и на жилые постройки, находящиеся поблизости».

«Я сам строитель-проектировщик и могу с большой уверенностью сказать, что новые дома не выдержат и 4-5 баллов тряски».

«Нашим прокурорам и ментам раздадут по квартире, чтобы не трогали стройкомпании. Так и закончится всё».

Жёстко высказываются люди, но по делу и справедливо. Глас народа, ничего не попишешь…

В замечательной притче замечательного писателя Давида Маркиша «Шуты» есть потрясающая сценка о том, откуда и когда появилось страхование. И как при Петре Первом его попытались (неудачно!) внедрить в России. Конечно, это не претендует на историческую реальность, но общий дискурс налицо.

— Ну что за план у тебя такой! — спросил Пётр.

— План простой, но хитрющий. Судите сами: каждый человек дорожит своим сбережением: дом, скотина… Но всего этого он может лишиться в одночасье — наводнение, потоп, пожар… Страх за имущество не даёт ему покоя. И вот этот страх мы продадим и купим с пользой. Это будет добровольный налог на страх, страховой налог! И если что случится, мы им выплатим…

Пётр хохотал: «Ты думаешь, что наш русак потащит тебе деньги до того, как его корова сдохла или изба сгорела? Это у вас в Гамбурге потащат, а у нас…».

— Не все же горят, Ваше Величество, и наводнения случаются довольно редко… Так что деньги у нас останутся…

— Хороший план, но нам он подходит, как корове седло. Лет через двести, может быть…

Прошло больше двухсот лет. И это уже Кыргызстан. Вот вы верите, что этот план у нас сработает? Помню, в советское время был такой «Госстрах». Моя мама застраховалась, выплачивала ежемесячно какие-то суммы. А вот когда лишилась серёг, попробовала получить страховку. Ну и сами догадываетесь, что получила, побегав за всякими справками-бумажками…

Так вот, страхование должно быть только ДОБРОВОЛЬНЫМ! И никаким более! И только когда народ будет доверять государству, знать, будет уверенным, что оно поможет без всякой изнуряющей волокиты, только тогда он добровольно понесёт свои деньги.

…Как-то была в интернете такая картинка. Кажется, в Канаде: столкнулись два авто, побились немного (без человеческих жертв). Буквально через пару минут на место происшествия примчались полиция, скорая, страховая компания. Водители даже не выходили из машин до приезда всех этих служб. И никакого мата и монтировок. Всё спокойно утрясли на месте, зная, что получат свою страховку.

И вот когда у нас так же будет, тогда и можно говорить о страховании. Тем более обязательном…

Александр КИРЬЯНКО.

Фото из интернета.

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