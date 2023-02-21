Нас объединяет общая история

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Кыргызской Республике Андрея Страчко.



На встрече обсуждались вопросы расширения межпарламентского сотрудничества, а также состоялся обмен мнениями по аспектам активизации политико-экономических и культурно-гуманитарных связей.

Нурланбек Шакиев напомнил, что в этом году исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.

«Однако наши отношения охватывают более длительный период, который характеризуется глубиной взаимодействия. В целях дальнейшего развития установленных отношений дружбы и партнёрства надо расширять сотрудничество в рамках таких международных организаций, как СНГ, ЕАЭС, ОДКБ и других региональных объединений», — сказал он.

Кроме того, спикер, говоря о межпарламентских связях, выразил заинтересованность кыргызской стороны в дальнейшем укреплении парламентского сотрудничества и эффективном взаимодействии с обеими палатами Национального собрания Республики Беларусь.

На встрече обсуждался и вопрос развития торгово-экономического партнёрства.

«В этом направлении немаловажную роль играет Межправительственная кыргызско-белорусская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. Уверен, что прошедшее в Оше десятое заседание данной комиссии придало дополнительный импульс практической реализации двусторонних проектов. Мы также заинтересованы в углублении сотрудничества с Республикой Беларусь по широкому спектру направлений. В частности, по привлечению инвестиций, по поставкам коммунальной и сельскохозяйственной техники, общественного транспорта», — сказал Нурланбек Шакиев.

В свою очередь Андрей Страчко отметил, что два народа объединены общими историческими узами, и напомнил, что в годы Великой Отечественной войны кыргызские воины внесли большой вклад в освобождение Беларуси от врагов. Посол рассказал также о работе по углублению сотрудничества. Стороны коснулись вопросов организации взаимных визитов.

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