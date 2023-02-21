Вокруг Конституции

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев принял председателя Конституционного суда Эмиля Осконбаева. Во встрече участвовал руководитель аппарата Жогорку Кенеша Шабданбек Алишев.

В разговоре обсуждены процессы выборов судей, а также план мероприятий в рамках 30-летия со дня принятия первой Конституции Кыргызской Республики. Торага отметил, что с того момента Основной закон страны неоднократно обновлялся, претерпевал ряд существенных изменений.

«Но, несмотря на это, 5 мая 1993 года — день, когда впервые принята Конституция. Она не теряет своей значимости и навсегда останется вписанной в историю независимого суверенного Кыргызстана как документ, закрепивший правовые основы современной кыргызской государственности», — сказал он.

Вместе с тем, говоря о важности Конституционного суда в исполнении требований главного закона страны, установлении верховенства закона, справедливости и равноправия, спикер призвал постоянно совершенствовать деятельность судов и формировать их состав из числа высокопрофессиональных и беспристрастных судей.

В свою очередь Эмиль Осконбаев рассказал о деятельности учреждения и Указе Президента «О подготовке к празднованию 30-летия принятия Конституции Кыргызской Республики». Затронули они и вопросы назначения представителя парламента в Конституционном суде и повышения его статуса.

Автор: -