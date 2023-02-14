Отдать предпочтение многоэтажкам

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев и председатель правления Государственной ипотечной компании Аида Тологонова обсудили вопросы государственной политики в области жилищного обеспечения и финансирования этих программ.

Нурланбек Шакиев отметил, что основная цель Государственной ипотечной компании — это развитие рынка ипотеки, улучшение доступа населения к жилью.

«Однако особое внимание следует уделять качеству объектов, возводимых компанией. Сдавать жилые дома ожидающим гражданам нужно только при соблюдении всех строительных норм и правил. Не забывайте, что с учётом нынешней ситуации в Турции ответственность велика», — сказал он.

На встрече отмечено, что многоэтажные дома предполагается строить за счёт бюджета и выдавать гражданам через государственное ипотечное кредитование.

Кроме того, торага сказал, что при реализации госипотеки надо ориентироваться на регионы.

«Есть много граждан, нуждающихся в жилье, в таких городах, как Нарын, Талас, Токмок, Кара-Балта. В очереди на получение земельных участков стоит очень много граждан, при этом имеется нехватка земли. Поэтому строительство многоэтажного современного жилья для передачи на льготных условиях — одно из приоритетных направлений государства», — добавил он.

В свою очередь Аида Тологонова подробно рассказала о деятельности возглавляемого ею учреждения.

«За время реализации жилищной программы «Мой дом 2021-2026″ более 2,5 тыс. граждан обеспечены жильём на общую сумму 6,2 млрд сомов», — сказала она, добавив, что на увеличение уставного капитала компании до конца 2022 года выделено 3,8 млрд сомов. В настоящее время заявления на регистрацию подали около 60 тыс. граждан, а в очереди в банках стоят около 9,5 тыс. граждан.

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