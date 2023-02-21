Вспоминая свои дожди…

«Ниночка, девочка, не надо так терзаться, всё перемелется, мука будет…» — утешала меня мама множество раз. А чего я терзалась-то? Уж всего и не вспомнить. Раны души кровоточат дольше физических, но время их заживления зависит от самих израненных в большей степени. И перемололось, и пережилось, и переменилось…

Какое счастье, что многое не сбылось, понимаю теперь отчётливо. Всё знаем и про грабли судьбы, и про шишки, которые нам непременно нужно набить самостоятельно. Тем не менее начинаю задумываться о необходимости, так сказать, действовать на опережение и, не дожидаясь очередных жизненных пинков, прислушиваться к мудрым советам людей, которых считаю примером для подражания. Иных уже нет, но их наставления память бережно хранит. Есть и те, кто рядом, — счастье это, им не всё равно… Так вот, я учусь (и получается), следуя адекватным напутствиям, избегать немало проблем в будущем. Откуда я знаю, толковый совет или нет? То, что мы называем интуицией, чаще всего предостерегает от ненужных шагов, не даёт покоя. Да, большинство из нас понимает, чувствует, просто слушаться более опытных и умных соседей по планете не всегда хочется, сами ведь умные…

Часто вспоминаю «свои дожди» — так я называю периоды жизни со слезами на глазах. Делаю неутешительный вывод — многие из них можно было бы заменить на солнечные, если бы послушалась вовремя свою мамочку, а теперь о ней и о её самоотверженной любви осталась только память… Каждый сердечный рубец можно сделать своим учителем или горевать о его наличии. Ошибки прошлого пусть остаются в ушедшем, так как многие из них не исправить. Главное, умудриться новых не наделать. Мы стараемся жить своим умом, но иногда, смирив гордость, нелишним бывает и поучиться у кого-нибудь уму-разуму.

Слёзы нужны — они, словно дождь, смывают боль, грязь. Но и для слёз, и для радости есть свои времена. Если часто горевать, можно серьёзно заболеть. А от гонораров, которые нынче врачам платить приходится, зачастую хочется рыдать навзрыд! Смею предположить, что некоторым душевным «дождям» и вовсе не нужно было идти. Однако непременно, даже после самого сильного ливня, появится солнце! А когда его лучи согреют вас, постарайтесь запечатлеть мысленно их образ и, как снимок любимого человека, сохраните в «альбоме» души…

Нина ГОРШКОВА.

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