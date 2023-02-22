Культура — духовный центр народа

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров участвовал в заседании коллегии Министерства культуры, информации, спорта и молодёжной политики.

Выступая перед собравшимися, он отметил стратегическое значение госоргана. «Культура — духовный центр народа. Кыргызская культура нашла своё достойное место в мировой и получила высокую оценку: мастерство сказителей нашего великого эпоса «Манас», творчество акынов-импровизаторов, мелодии комуза, народное рукоделие, кино, балет, оперное искусство — всё это представило кыргызов миру, увековечило нашу древнюю историю и самобытность.

Наш народ не только сохранил идентичность, но и способствует сохранению своей разнообразной и уникальной культуры в нынешнюю глобализированную технологическую эпоху. Наша страна также успешно представила миру Всемирные игры кочевников», — сказал он.

Акылбек Жапаров подчеркнул, что государство намерено планомерно увеличивать объём финансирования этой сферы. По его словам, за счёт средств республиканского бюджета в течение двух-трёх лет отремонтируют или заново построят объекты культуры. «Мы готовы направлять молодых артистов театра на обучение за границу. Важно, чтобы новые постановки на театральных подмостках появлялись с завидной регулярностью. Кроме того, необходимо предусмотреть меры общественной безопасности в учреждениях», — сказал Акылбек Жапаров.

В текущем году планируется строительство спортивной арены, рассчитанной на 6,5 тыс. человек, и зала тяжёлой атлетики. А на государственные социальные заказы направят 300 млн сомов. Также глава Кабмина готов оказать бюджетную поддержку журналу «Ала-Тоо», где станут печататься произведения молодых писателей и поэтов.

Председатель Кабинета министров также затронул сферу молодёжной политики. «Это важное стратегическое направление, реализацию которого мы станем всецело поддерживать», — сказал он.

По итогам коллегии дан ряд поручений.

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