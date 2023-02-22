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ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Достичь углеродной нейтральности


Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров принял делегацию Глобального института зелёного роста GGGI во главе с генеральным директором Франком Рейсберманом.

 

Они обсудили приоритетные направления двустороннего сотрудничества, в том числе перспективные проекты и программы, связанные с развитием зелёной экономики и охраной окружающей среды.

 

Участники встречи отметили важную и активную роль Кыргызстана как страны с высоким гидроэнергетическим потенциалом в решении глобальных вопросов, связанных с защитой окружающей среды и эффективным использованием природных ресурсов.

 

«К 2030 году наша республика ставит цель сократить выбросы парниковых газов на 44%. К 2050-му на платформе зелёного развития мы постараемся достичь углеродной нейтральности. Локомотивом станут возобновляемые источники энергии, в первую очередь гидроэнергетика», — отметил Акылбек Жапаров.

 

В свою очередь Франк Рейсберман выразил готовность в реализации взаимовыгодных проектов, отметив, что в апреле планируется открытие филиала GGGI в республике.

 

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Дата публикации: 15:57, 22-02-2023

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