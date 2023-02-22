Достичь углеродной нейтральности

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров принял делегацию Глобального института зелёного роста GGGI во главе с генеральным директором Франком Рейсберманом.

Они обсудили приоритетные направления двустороннего сотрудничества, в том числе перспективные проекты и программы, связанные с развитием зелёной экономики и охраной окружающей среды.

Участники встречи отметили важную и активную роль Кыргызстана как страны с высоким гидроэнергетическим потенциалом в решении глобальных вопросов, связанных с защитой окружающей среды и эффективным использованием природных ресурсов.

«К 2030 году наша республика ставит цель сократить выбросы парниковых газов на 44%. К 2050-му на платформе зелёного развития мы постараемся достичь углеродной нейтральности. Локомотивом станут возобновляемые источники энергии, в первую очередь гидроэнергетика», — отметил Акылбек Жапаров.

В свою очередь Франк Рейсберман выразил готовность в реализации взаимовыгодных проектов, отметив, что в апреле планируется открытие филиала GGGI в республике.

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