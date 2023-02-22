Реформы в образовании

Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов участвовал в заседании коллегии Министерства образования и науки.

В своей речи он заявил, что время промежуточных решений прошло и Кыргызстану необходимо кардинально менять подходы к государственной системе учебных заведений на всех уровнях.

Он также оценил большой объём работы, проведённой за прошлый год ведомством по повышению эффективности среднего и высшего образования. «Наши школы и университеты должны готовить компетентных конкурентноспособных специалистов. Но мы видим, что, к сожалению, наше образование не соответствует требованиям даже сегодняшнего дня. Поэтому министерство вместе со всем педагогическим обществом должно разработать программу коренных изменений школы с 2025 года. Мы не можем дальше продолжать учить детей по методикам XIX века для жизни в эпоху искусственного разума», — сказал Эдиль Байсалов.

По результатам коллегии дан ряд поручений, поставлены конкретные задачи по ускорению хода реформ, повышению уровня подготовки педагогов и учащихся.

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