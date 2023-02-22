Выехал за границу — отчитайся

Под председательством главы Кабмина Акылбека Жапарова состоялось очередное заседание Кабинета министров.

На повестке стояло 12 вопросов, голосование проходило в электронном формате. Так, рассмотрена деятельность Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Акылбек Жапаров поручил внести на рассмотрение проект Программы по реформированию строительной отрасли с учётом сейсмологических особенностей страны.

Также рассмотрен вопрос взаимодействия государственных органов в сфере внешней политики. Глава Кабинета министров подчеркнул важность проведения тщательного анализа целесообразности заграничных поездок. «Все выезды за пределы страны должны быть согласованы с внешнеполитическим ведомством. По итогам каждой, независимо от того, за счёт государства организована поездка или приглашающей стороны, необходимо предоставлять отчёт. Данный вопрос должен быть взят на строгий контроль руководителями ведомств», — отметил Акылбек Жапаров.

Введён на полгода запрет на вывоз минеральных удобрений из Кыргызстана за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Соответствующее решение принято на заседании Кабинета министров. Исключениями являются международный транзит и гуманитарная помощь, оказываемая Кабмином.

Также на заседании утверждены территориальные границы главных бассейнов на основе гидрогеографического принципа управления водными ресурсами. Это позволит учитывать взаимосвязь поверхностных, подземных и возвратных вод для отраслей промышленности, сельского хозяйства и сохранения экосистем с учётом воздействия на них глобальных климатических изменений. Отметим, что в Кыргызстане пять главных бассейнов: Таласский, Чуйский, Иссык-Куль-Таримский, Нарын-Сырдарьинский и Карадарья-Сырдарья-Амударьинский.

Кроме этого, некоторые решения правительства признаны утратившими силу. В частности, постановления «Об утверждении Положения о резервных фондах полномочных представителей правительства в областях и акимов районов» и «О внесении изменений в постановление правительства «Об утверждении Положения о резервных фондах глав местных государственных администраций — губернаторов областей и акимов районов». Данное решение принято в рамках инвентаризации актов.

Автор: -