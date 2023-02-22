Не забудем речь родную…

«Для познания нравов какого ни есть народа старайся прежде изучить его язык». Пифагор.

В столичном Доме культуры «Диалог» прошёл ежегодный традиционный фестиваль «Мой народ — моя гордость», посвящённый Дню родного языка.

С 2000 года 21 февраля во всём мире отмечается праздник под эгидой ЮНЕСКО для защиты языкового и культурного многообразия. В мире насчитывается более шести тысяч языков, половина из которых под угрозой полного исчезновения. Именно поэтому ЮНЕСКО намерена создать систему мониторинга для отслеживания состояния языков и содействия их сохранению. Например, эякский язык стал мёртвым после смерти последнего его носителя — Мэри Смит Джонс.

Для популяризации языков народов, проживающих в Кыргызстане, ежегодно проходят мероприятия, приуроченные ко Дню родного языка. В Доме культуры «Диалог» собрались представители диаспор разных народов. По словам председателя международной ассоциации карачаевцев Кыргызстана «Ата Джурт» Зухры Шидаковой, свой родной язык необходимо беречь и передавать из поколения в поколение:

— Признаюсь честно, что мои внуки не знают карачаевского языка. Сегодня молодёжь предпочитает изучать международные языки общения. Это неплохо, но мы теряем наши традиционные народные языки. Именно благодаря подобным мероприятиям и ансамблям народного творчества можно донести любовь к родному языку посредством культуры, песни, танца. Сложно удержать молодых талантливых ребят в коллективе: постоянная текучка. Хочется, чтобы молодые люди приобщались к культурной среде своих народов.

Ансамбли исполнили как песни на своём родном языке, так и на кыргызском, ведь мы живём в Кыргызстане, который сплотил представителей многих национальностей. На сцене выступили многократные чемпионы Кыргызстана по спортивным и бальным танцам «Алексис», фольклорный ансамбль комузистов «Жаш Толкун». Юные артисты народного молодёжного театра «Время» представили постановку по мотивам повести Чингиза Айтматова «Плач перелётной птицы». Поэт Торобек Ниязалиев прочитал стихи на кыргызском и русском языках. Юные танцоры из ансамбля «Учкулан» мастерски исполнили лезгинку.

Украшением вечера стали украинский народный ансамбль «Барвинок», белорусский ансамбль «Свитанок», а также фольклорный ансамбль казачьей песни под руководством отличника культуры Кыргызстана Владимира Белкина. Все коллективы исполнили самые популярные народные песни на двух языках.

Дарья НЕСТЕРОВА.

Фото автора.

Автор: -