Девочки в образовании и науке. Вызовы и риски

Под таким девизом открылся Международный фестиваль документального кино 2023 года.

Первый показ состоялся в Национальном историческом музее Кыргызской Республики. Его организатором стало Правозащитное движение «Бир Дуйно Кыргызстан» в партнёрстве с уполномоченной по правам ребёнка Кыргызстана, Центром защиты детей. Приурочен он к празднованию Международного дня образования, посвящённого в этом году афганским девочкам и женщинам и Международному дню женщин и девочек в науке.

Открыл фестиваль показ фильма 2022 года режиссёра Евгения Чистякова и продюсера Айзады Бекбаевой из Кыргызстана «Девочки, космос, равенство». Он выиграл приз в номинации «Лучший фильм по гендерному равенству». Фильм рассказывает о жизни героини Кызжибек и её группе, в которой одни девочки. Это первая программа от Кыргызстана, которая готовит к запуску наноспутник. Это реальная программа, тем более что у Кыргызстана есть богатый опыт в разработках космических технологий, доставшийся из прошлого.

Вторая лента 2021 года «Что принесёт завтрашний день» рассказывает о первой и единственной школе для девочек в педагогическом центре Zabuli района Deh Subz, который расположен в 40 км от Кабула.

Основательница школы Рази Джан постоянно лавирует между угрозами талибов и действиями семей, многие из которых предпочли бы выдать своих дочерей замуж, и тревогой девочек-подростков по поводу того, что школа исчезнет, а вместе с ней и все их надежды на будущее. Именно их мужество служит мерилом доступа к образованию.

После просмотра этих двух контрастных лент видишь и ощущаешь, насколько в свободной, демократичной стране мы живём. Для девочек у нас открыты пути в образовании и получении профессии. А в Афганистане 2,5 миллиона девочек и молодых женщин не посещают школы из-за решения властей отказать им в доступе к среднему образованию.

«Ни одна страна в мире не должна препятствовать получению образования девочкам и женщинам.

Образование — это универсальное право человека, которое должно соблюдаться. Международное сообщество обязано обеспечить безотлагательное восстановление прав афганских девочек и женщин. Война против женщин должна быть прекращена». С таким обращением к гостям фестиваля обратился Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле.

Среди присутствовавших гостей фестиваля были Асель Чынбаева, Улзийсурен Жамеран, представители Дипкорпуса, учащиеся школ и студенты вузов Бишкека.

Игорь САПОЖНИКОВ.

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