Вектор сотрудничества — арабские страны

Международный Кувейтский университет стал инициатором проведения в столице республики научно-практической конференции «Проблемы и перспективы сотрудничества Кыргызстана с арабскими странами». Форум также имел международный статус, поскольку соорганизаторами его в столичном вузе совместно с МИДом, министерствами образования и науки, культуры, информации, спорта и молодёжной политики стали дипломатические миссии Кувейта, Катара и Королевства Саудовская Аравия.

В работе конференции приняли участие ведущие учёные и преподаватели кыргызстанских и зарубежных вузов, специалисты и эксперты академических институтов и научно-исследовательских центров, дипломаты, руководители министерств и ведомств и журналисты.

Открывая международный диалог на весьма актуальную для Кыргызстана тему, модератор конференции, ректор Международного Кувейтского университета, доктор политических наук, профессор Аскар Байсеркеев акцентировал внимание на том, что, стремясь стать в Центральной Азии одним из лидеров подготовки высококвалифицированных кадров со знанием арабского и английского языков, вуз, как организатор форума, прилагает все необходимые усилия для всемерного развития и укрепления международных связей и контактов с зарубежными, в частности, из арабского мира, учреждениями в сфере науки и образования.

Он подчеркнул, что основная цель конференции состоит в том, чтобы определить реальные возможности и ключевые направления приоритетного развития и углубления сотрудничества Кыргызстана с арабскими государствами, проводить с ними регулярный обмен достижениями в научно-образовательной области, а также участвовать в обсуждении актуальных вопросов развития науки и образования, стимулировании научных исследований по проблемам международных отношений. В самом начале форума участникам показали видеоролик об истории и сегодняшнем дне Международного Кувейтского университета в Бишкеке.

Затем состоялся широкий обмен мнениями и инновационными идеями о современных методах и тенденциях развития и формирования новой парадигмы научных и образовательных взаимосвязей и контактов в рамках активного международного сотрудничества. С вступительными и приветственными речами перед участниками конференции выступили министр культуры, информации, спорта и молодёжной политики Азамат Жаманкулов, начальник управления науки и научно-технического образования Министерства образования и науки Гульзат Балбаева, президент общественного фонда «Смарт Дженерейшн» Мухаммед Абид Аль-Жажи.

Основные развёрнутые тематические доклады на пленарном заседании сделали заслуженный деятель науки КР, доктор исторических наук, академик Международной общественной академии имени Ч. Айтматова профессор Асан Ормушев, который наглядно представил историю развития и установления дипломатических и научных связей Кыргызстана и Международного Кувейтского университета с арабскими странами. Заведующая кафедрой арабской филологии, профессор Международного Кувейтского университета Аль-Зухейра Махмуд Исмаил Ибрагим сделала доклад о настоящем преподавании арабского языка в МКУ и его перспективах. А доцент кафедры арабской филологии МКУ Сана-Аль Гавадж своё выступление посвятил рассказу о традиционных ценностях ислама, их истоках и современности.

Затем работа форума активно продолжилась в трёх тематических секциях: «Стратегические интересы арабских стран в Центральной Азии и Кыргызстане», «Факторы расширения экономического сотрудничества Кыргызстана с арабскими государствами» и «Исторические и культурно-цивилизованные связи Кыргызстана с арабскими странами и перспективы сотрудничества с ними». С докладами, рефератами и сообщениями по вынесенным для обсуждения темам на них выступили преподаватели, аспиранты, магистранты и студенты МКУ и других столичных вузов.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.

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