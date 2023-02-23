Проверка Нарына

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров ознакомился с состоянием автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт.

Отметим, на трассе ведётся искусственный спуск снежных лавин, работает специальная техника, введены временные ограничения на проезд машин. За 16-20 февраля спущено 1 млн 222 тыс. 750 м3 снега. В Нарынской области с 17 февраля введён режим ЧС.

Глава Кабмина провёл совещание с представителями профильных государственных органов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Полномочный представитель Президента в Нарынской области Алтынбек Эргешов рассказал о проводимой работе по принудительному спуску снежных лавин и расчистке автодороги.

Акылбек Жапаров отметил, что профильные службы своевременно и в оперативном порядке провели необходимые мероприятия. По его словам, по поручению Президента выделят 2,5 млрд сомов на покупку спецтехники, которую в том числе предоставят и Нарынской области. По итогам совещания дан ряд поручений.

Кроме того, Акылбек Жапаров ознакомился с ходом строительства аэровокзального комплекса в Нарыне с пропускной способностью 100 пассажиров в час. Срок реализация проекта — II квартал 2023 года. Кроме того, планируют обновить искусственное покрытие элементов аэродрома.

Также глава Кабмина посетил месторождение Кара-Кече и ознакомился с его деятельностью.

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