Таможенники знакомятся с языками

В таможенных органах прошли мероприятия, приуроченные к Международному дню родного языка.

Так, в таможне «Баткен» проведена гостевая лекция с участием преподавательницы кафедры филологического образования Баткенского государственного университета, отличника образования Алтынай Сатыбалдиевой. На встрече показана презентация о значимости государственного языка, также зачитаны стихи на кыргызском языке.

Гостевую лекцию для сотрудников таможенной службы провели и в «Северо-Восточной» таможне. Читала лекцию старший преподаватель Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова Кїмїшай Казакбаевна. Аналогичные мероприятия состоялись и во всех других таможенных органах. Это открытые уроки на тему родного языка. Основная цель — укрепление и популяризация кыргызского языка, являющегося одним из древнейших и богатых в мире.

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