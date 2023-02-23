Таможенники знакомятся с языками

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
В таможенных органах прошли мероприятия, приуроченные к Международному дню родного языка.
Так, в таможне «Баткен» проведена гостевая лекция с участием преподавательницы кафедры филологического образования Баткенского государственного университета, отличника образования Алтынай Сатыбалдиевой. На встрече показана презентация о значимости государственного языка, также зачитаны стихи на кыргызском языке.
Гостевую лекцию для сотрудников таможенной службы провели и в «Северо-Восточной» таможне. Читала лекцию старший преподаватель Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова Кїмїшай Казакбаевна. Аналогичные мероприятия состоялись и во всех других таможенных органах. Это открытые уроки на тему родного языка. Основная цель — укрепление и популяризация кыргызского языка, являющегося одним из древнейших и богатых в мире.
Дата публикации: 15:58, 23-02-2023
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