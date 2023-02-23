Между нами глубокая связь

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев во время официального визита в Республику Корея совместно с членами парламентской делегации ознакомился с деятельностью университета Кеменг, который основан в 1899 году.



Всего в университете Кеменг обучаются 29 тысяч студентов, из них 2 400 — граждане 89 стран, среди которых есть и кыргызстанцы. В последнее время данное учебное заведение активно сотрудничает с Кыргызским национальным университетом имени Ж. Баласагына.

На встрече с руководством и преподавательским составом вышеуказанного учебного заведения Нурланбек Шакиев отметил, что для Кыргызстана очень важен опыт Кореи по внедрению современного образования.

Далее парламентская делегация во главе с торага побывала в медицинском центре «Донгсан», который функционирует при университете Кеменг. Данная больница занимает площадь в 2 500 квадратных метров и может одновременно оказывать медицинские услуги примерно 4 тысячам человек. В большинстве своём в «Донгсане» работают специалисты, окончившие университет Кеменг. Врачи и пациенты из Кыргызстана также приезжают в медицинский центр для обмена опытом и лечения. На встрече с коллективом медицинского центра Нурланбек Шакиев сказал, что Республика Корея славится не только передовым технологичным производством, но и качественной медициной. «Поэтому нам следует укреплять имеющиеся межгосударственные отношения, особенно в сфере образования и здравоохранения», — добавил он.

В свою очередь ректор университета Кеменг Шин Иль Хи подчеркнул, что связь между двумя народами — это не только годы со времени с установления дипломатических отношений.

«Глубока наша историческая связь. Несмотря на то, что географически мы далеко друг от друга, Великий Шёлковый путь и наши корни сближают нас», — сказал он.

Отметим, в состав делегации вошли заместитель торага Нурбек Сыдыгалиев, депутаты Султанбай Айжигитов, Акылбек Тумонбаев, Марлен Маматалиев, Жанарбек Акаев, Искендер Матраимов, Айбек Алтынбеков, Таалайбек Сарыбашов и Алишер Эрбаев.

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