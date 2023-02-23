Есть такая профессия — Родину защищать!

«Уважаемые ветераны, дорогие боевые друзья, товарищи офицеры, сержанты и солдаты! Не зря говорят: «Есть такая профессия — Родину защищать! Служение Отечеству свято испокон веков! Сердечно поздравляю вас от имени членов совета и от себя лично с Днём защитников Отечества!

Это праздник настоящих патриотов, героев нашего времени, обладающих мужеством, воинской и гражданской честью, тех, кто ежедневно подтверждает реальными делами верность, преданность своему Отечеству и любовь к нашему родному Кыргызстану!

Каждый из нас ежедневно вносит свой вклад в защиту нашей страны, честно исполняет свой воинский и гражданский долг.

От всей души желаю вам и вашим семьям мира и добра, крепкого здоровья, мирного неба над нашим Кыргызстаном!»



С уважением, председатель Общественного объединения воинов внутренних войск «Войсковое братство» полковник запаса Т. Касымбеков.

Я пришла побеседовать с полковником запаса Танычбеком Усенбековичем Касымбековым. Он председатель Общественного объединения воинов внутренних войск «Войсковое братство». При входе в штаб командования расположена аллея Славы героев. О каждом из них мне рассказал Танычбек Усенович. И добавил, что теперь здесь есть ещё четверо наших героев, погибших в ходе недавнего конфликта на кыргызско-таджикской границе.

— Расскажите, пожалуйста, где мы сейчас находимся

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— В штабе командования, по соседству — спецподразделение внутренних войск. Мы, ветераны, выходцы из них, и большую половину жизни мы посвятили служению отечеству.

— Внутренние войска — это войска правопорядка, обеспечивающие внутреннюю безопасность нашей страны…

— Основные их задачи — обеспечение общественной безопасности, охрана особо важных объектов, защита интересов личности, общества и государства. История формирования внутренних войск Кыргызстана берёт своё начало ещё с 1941 года, когда началась Великая Отечественная война. С принятием в 1991 году суверенитета нашим государством в декабре этого же года на базе дислоцируемых войсковых частей внутренних войск были образованы внутренние войска Кыргызстана. Словом, их «день рождения» — 31 декабря 1991 года.

— Кто был первым командующим?

— С самого первого дня образования и до 1999 года был ныне покойный замечательный человек с большой буквы генерал Анарбек Шамкеевич Шамкеев, очень грамотный полководец, требовательный и справедливый руководитель, много сделавший для становления наших войск.

— Войска в советское время выполняли много внезапно возникающих оперативных задач. Наши сводные отряды помогали при осложнении обстановки в Нагорном Карабахе, на границе Горно-Бадахшанской области Таджикистана, при братоубийственной бойне в 1990 и 2010 годах на юге Кыргызстана, стояли живой стеной между двумя народами, чтобы не допустить дальнейшего кровопролития.

— Летом 1999 года при нападении на нашу страну международных террористов наши войска показали свою профессиональную подготовленность.

В ночь на 23 августа на базу геологов в Баткенском районе напали боевики. При отражении атаки нашими военнослужащими в неравном бою героически погиб младший сержант Рашид Юнусов. Ночью 24 августа террористы предприняли попытку атаки позиций наших бойцов сводного отряда, которым командовал полковник Аширбек Бакаев, террористам был дан достойный отпор.

Этот бой был первым в истории нашего государства против террористов. К сожалению, не обошлось без потерь. Имена погибших ребят в последних событиях на таджикско-кыргызской границе в прошлом году: старший сержант Каныбек уулу Дурусбек, старший сержант Ачылбек Ташбеков, младший сержант Манас Баатырбеков, рядовой Айбек Абдилабеков. Светлая память героям!

— Кто были ваши наставники?

— Я своей военной карьерой обязан многим моим старшим начальникам, таким как генерал Шамкеев, генерал Бакаев, генерал Кошонов, полковник Абдуллаев, полковник Алиев, полковник Калыгулов, полковник Батырканов. Это те офицеры, которые стояли у истоков формирования и становления внутренних войск Кыргызской Республики.

Сейчас в командном составе много молодых офицеров, но это не говорит об отсутствии опыта. В прошлом году был назначен новый командующий внутренними войсками полковник Дамир Алыбаев. Проводится и претворяется в жизнь очень большая работа по боеготовности частей и подразделений, решаются социально-бытовые проблемы, совместно с ветеранами воспитываем молодёжь.

Кроме того, Президентом Садыром Жапаровым и министром внутренних дел генерал-лейтенантом Уланом Ниязбековым уделяется большое внимание поддержке войск, решаются социальные вопросы, строятся казармы, военные городки, идёт оснащение вооружением и военной техникой. Ведь в последние два года на юге нашей страны, а именно в Баткенской области, опять неспокойно, в приграничных районах с Таджикистаном дважды произошли боестолкновения, и воины внутренних войск показали свою профессиональную подготовленность, самоотверженно и героически сражались на своих позициях.

— Сколько лет внутренним войскам?

— Если считать со времён Союза, то нам уже свыше 80 лет. В 2014 году внутренние войска по решению руководства расформировали и передали Национальной гвардии. С 2014 по 2018 год история внутренних войск прерывается, хотя задачи, стоящие перед нами, мы выполняли.

Сейчас мы оказываем содействие органам внутренних дел (милиция). На юге у нас несколько частей, в Каракуле (Джалал-Абадская область) есть часть, охраняет особо важные объекты (каскады нескольких ГЭС). Эти подразделения внутренних войск обеспечивают охрану общественной безопасности. А также в Баткенской области сейчас актуальный и очень сложный участок. У нас специфическая задача, мы одно из тех подразделений, которое в мирное время имеет право применять оружие.

— Какие сейчас изменения и что нового во внутренних войсках?

— Весомо подняли заработную плату офицерам и прапорщикам. Социальные проблемы решаются руководством страны, министерством, командованием. Недавно открыли новую казарму в государственной резиденции для обеспечения полноценной службы.

— Может ли призывник попасть во внутренние войска?

— У нас есть свои критерии в военкоматах для внутренних войск, как и для Национальной гвардии. И если человек желает, то может заявить о своём намерении. Всем молодым людям необходимо быть патриотами и послужить родине.

Солдаты обеспечены всем необходимым, хорошо питаются, рацион разнообразный. Когда-то тяжело было, но сейчас всё нормально.

— Может ли молодой человек сделать карьеру во внутренних войсках?

— Да, приходят к нам ребята с академии МВД. И ещё один момент: поскольку мы сотрудничаем с Россией, Турцией и Казахстаном, контрактники и офицеры могут поступить там в военные академии. У нас их нет. Сейчас руководство большое внимание уделяет тому, чтобы снова обучать наших военных, как бывало ранее, в военной академии имени Ленина Вооружённых сил Российской Федерации.

— За время несения службы психологи проводят работу с военнослужащими?

— Когда парни приходят в армию, здесь совсем другая среда. В основном ребята справляются со сменой обстановки. Например, командир видит, что кто-то физически и морально слабоват. Тогда психолог начинает работать с ним, изучает состояние, выясняет, на что он жалуется. В общем, такая работа ведётся, и ей уделяем большое внимание.

— Расскажите о международном сотрудничестве, если оно есть.

— В прошлом году в рамках ФСОН КСОР ОДКБ на Иссык-Куле прошли тактико-специальные учения под названием «Кобальт», в которых приняли участие шесть стран: Казахстан, Армения, Россия, Таджикистан, Беларусь и Кыргызстан. Сводные группы войск специального назначения государств — членов организации выполняли учебно-тренировочные и прикладные оперативно-боевые задачи по поиску, блокированию и нейтрализации террористических групп.

— Расскажите о своей семье.

— Отец у меня тоже в прошлом офицер, как и брат. С детства нас учили вести порядок в делах, у каждого из нас были свои обязанности. В 1995 году я поступил на службу, а в 2015-м завершил её. Будучи молодым человеком в начале жизненного пути я работал на гражданке: был механиком. Но мой братишка (офицер милиции) заболел и умер. И тогда я решил стать офицером. У меня сын и две дочери.

— Расскажите о » Войсковом братстве».

— Это общественное объединение воинов внутренних войск было создано в апреле 2018 года на общем собрании ветеранов. В этом году исполняется пять лет. Наши задачи — помощь всем подразделениям в патриотическом воспитании молодёжи, оказание морально-психологической помощи. Бывает, и материальной помощи. У нас есть взносы, ветераны и помогают. После баткенских событий мы несколько раз материально помогали получившим ранения. И по первому зову нашего командования ветераны всегда готовы!

Задача и цель у нас одна — объединение пенсионеров, инвалидов, ветеранов внутренних войск, а также всех остальных воинов, когда-либо проходивших службу во внутренних войсках. Со дня создания нашего объединения были избраны его совет и председатель. Первым был избран экс-командующий ВВ МВД КР полковник запаса Абылмажин Асанкулович Шадыбеков.

По нашему уставу председатель и совет избираются на два года. В феврале 2022 года я был избран его председателем.

Мы оказываем содействие в решении социально-бытовых проблем, патриотическом воспитании гражданской молодёжи и оказании помощи командованию внутренних войск в воспитании личного состава. Проводим различные торжественные мероприятия, тесно взаимодействуем с другими ветеранскими организациями силовых структур, участвуем в различных торжественных мероприятиях.

Хотел бы поблагодарить наших ветеранов, которые активно участвуют в жизни нашего объединения, вносят большой вклад морально и материально, оказывают спонсорскую помощь.

Филиалы нашего объединения есть и на юге страны: в Джалал-Алабадской, Ошской и Баткенской областях.

Мечта моей молодости, я считаю, сбылась. Я стал офицером и горжусь, что служил во внутренних войсках. Это большая честь.

Беседовала

Элина СТЕЙНБЕРГ.

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