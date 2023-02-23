Праздник родного языка

В Ошском государственном университете прошло итоговое торжественное мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню родного языка.

Так, состоялась выставка национально-культурных центров Ошского отделения Ассамблеи народов Кыргызстана. В церемонии открытия приняли участие заместитель мэра Оша Сонунбек Жунусбаев, проректор ОшГУ Замирбек Божонов, руководитель Ошского отделения Ассамблеи народов Кыргызстана Балтагул Нурумбетов, молодёжь города, студенты, общественность. Для гостей представители различных этносов, а также студенты факультетов ОшГУ подготовили концертную программу с демонстрацией национальной культуры, обрядов и традиций.

Отметим, что в честь месячника ко Всемирному дню родного языка в Оше проведены конкурсы по популяризации развития родного языка среди жителей города. Победители конкурсов награждены благодарственными письмами мэрии города и денежными премиями.

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