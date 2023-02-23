Работы много, планов громадьё!

Прогуливаясь в обычный будний день по улице, на которой расположен Русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, я заметила очередь у кассы, подошла посмотреть: может, что-то дают, колбасу, например (шутка)? Оказалось, люди покупают билеты на спектакль. Во вторник! Потом история повторилась и в четверг, а в выходные вообще не было видно конца очереди.

«Да, у нас с начала этого театрального сезона новшество. Мы представляем спектакли и в будние дни — вторник, четверг и пятницу. В среду ставим в основном благотворительные. Раньше постановки шли только в субботу и воскресенье. Самое главное, что новшество оценили зрители и ходят и в будничные дни на спектакли», — говорит директор театра Сергей Бардаков.

Человек, который считает театр своим вторым домом, стихией, в которой он чувствует себя нужным и востребованным. Когда-то Сергей Владимирович уже работал в театре, всякое бывало… Люди приходят-уходят, но самое главное, что артисты, зная о его самоотдаче и верности театру, попросили занять столь сложный и ответственный пост.

— Сколько времени вы в должности директора театра?

— Я назначен 23 августа, значит, 23 февраля будет полгода.

— Театр до вашего прихода был, скажем так, в откровенно неприглядном виде. Какие изменения произошли за полгода вашего руководства?

— Моя задача — это в будущем отремонтированный театр. Для этого висит и большой баннер для визуализации мечты. Я повесил его не для того, чтобы покрасоваться. Это мой основной план. Я прихожу на работу — вижу цель, ухожу с работы — снова вижу свою цель пребывания в этой должности. Тем самым мотивирую себя, ставя мечту на видное место. Считаю, что она близка, так как все судебные дела, которые стопорили работу, завершены.

— Какие суды?

— Строительная компания «Золотой век», которая выиграла тендер на ремонт в 2019 году, подала на театр в суд за то, что её не допускали к работам. Три суда было в производстве, но в начале декабря 2022 года мне удалось закрыть все дела. Пока велись судебные тяжбы, я не мог объявить новый тендер. Пришлось даже встретиться с представителями компании и обо всём договориться. Недавно объявили три новых тендера на ремонтные работы, общая сумма которых составляет 64 млн сомов.

— Что именно планируется отремонтировать?

— Первый этап — это ремонт трёх этажей до винтовой лестницы. Далее — гримировальные комнаты, малая сцена с заменой кресел и оборудования, фойе малой сцены с сохранением панно. И наконец, ремонт этажей и площадки снаружи с южной стороны. Почему начал именно так? Основная задача — сделать ремонт в гримёрках, которые сейчас в ужасном состоянии. В помещениях холодно, нет воды, канализации. Артистам приходится смывать грим в общем туалете, после спектакля они подолгу стоят в очереди, чтобы умыться. Мне перед ними просто стыдно. Именно с этого я и решил начать преобразования. Всё будет проходить в несколько этапов, чтобы не закрывать театр на время ремонта.

— Что планируется делать снаружи на южной стороне?

— Будем делать гидроизоляцию площадки перед театром, потому что, как только начинаются осадки, всё течёт в подвал. Никаких кафе и пристроек больше не будет.

— Это реконструкция или капитальный ремонт?

— Нет, реконструкции, конечно, не будет, так как здание театра относится к памятникам архитектуры местного значения. Я сходил в градостроительный комитет и попросил разрешение на ремонт крыши, переделать её шатровой. Мне ответили, чтобы даже не думал, так как это историческое здание и менять ничего нельзя. Просто разрешили сделать качественную кровлю.

Затем планирую заменить вентиляционную (старая полностью сгнила) и отопительную системы. Потом заново остеклим южную сторону, где служебный вход.

— Большой зрительный зал пока останется без ремонта?

— Да, этой суммы пока недостаточно, поскольку на это потребуется много средств. Это замена кресел, сценического оборудования, паркета. Надо учитывать то, что капитального ремонта в театре не было с 1972 года. Многое пришло в упадок.

— А фонтан восстановите перед театром?

— Мы планируем обновить эту часть, но на самом деле это не фонтан, а охлаждающая система оборудования, по которой подавался холодный и горячий воздух. В советское время это водяное оборудование умело замаскировали под фонтан. Стояли мощные насосы, где была горячая и холодная вода, и для охлаждения разработан уличный фонтан. После остывания вода вновь поступала вниз, создавая своеобразный круговорот. Сейчас это всё в упадке. Но я планирую восстановить фонтан для эстетики, с насосом, где вода будет непрерывным циклом перегоняться по кругу, без затрат водных ресурсов.

— А знаменитый театральный буфет?

— Он будет обновлён и, скажу по секрету, даже до ремонта.

— Кафе, которое строится прямо напротив театра, не мешает?

— Так как ничего нельзя изменить, надо смотреть в будущее конструктивно и искать выгоду везде. Мы поговорили с хозяйкой строения, и она обещала, что, как только закончится строительство, в планах сделать театральный сквер, вроде маленького Арбата. Поставить скамейки и фонари в старинном стиле.

— Когда мы увидим отремонтированный театр?

— По наружной стороне точно сказать не могу. Что касается малой сцены и гримёрок, то срок тендера 120 дней. Как только утвердим строительную фирму и начнём ремонт, то к маю-июню можно будет увидеть положительный результат. Летом отремонтируем южную часть здания со стороны улицы Пушкина.

— А спектаклей много?

— Много премьер и всем полюбившихся спектаклей. Зрителям нравится, они ходят на спектакли, и это главное для нас. Например, на премьеру спектакля «Любовь и голуби» билеты закончились задолго до дня самой премьеры. Не всем достались. Люди пришли, начали возмущаться… А я, скажу честно, просто кайфовал от души, что зал полный. Молодёжь шла на премьеру, особенно 14 февраля. И парни прямо в фойе дарили букеты цветов своим девушкам. Принимали замечательно, минут десять были овации и артистов не отпускали со сцены.

— Артисты — люди творческие и частенько с характером. Удаётся ли находить с ними общий язык?

— Конечно. Артисты — это дети, даже если они и народные. Любят, когда их хвалят, заботятся. Они главные в театре. Я сразу сказал администрации, что мы все здесь только обслуживающий персонал. Театр создан для артистов. Поэтому мы должны подстраиваться под их характеры. Но дисциплина — главное. Мы здесь, чтобы работать, а кому не по душе, может искать другое место…

Мне сейчас немного легче, так как пришёл художественный руководитель Вячеслав Виттих, который нашёл с ними общий язык. Артистов необходимо загружать работой, они кайфуют от своего творчества. Временами устают, потому что спектакль «Любовь и голуби» репетировали до утра. Я как-то запретил им ночные репетиции, а на следующий день у меня на столе лежит письмо: «Просим разрешить ночную репетицию до утра». Ну ладно бы молодёжь, но и народные подписались. Словом, работы много, планов громадьё!

— Расскажите о премьерах этого сезона.

— Мы замахнулись в этом году на 12 новых спектаклей: семь — больших бюджетных и пять — маленьких, даже иммерсивного характера, которые планирует поставить наш новый режиссёр Филипп Хитров («Любовь и голуби»).

— Есть премьеры детских спектаклей?

— Конечно, на новогодние праздники прошла премьера «Сказки о царе Салтане». Маленьким зрителям очень понравилось, и мы оставили её в репертуаре. Планируем поставить сказку к 1 июня — ко Дню защиты детей. Я решил в сезон выпускать по две сказки: на Новый год и на 1 июня. Молодой режиссёр и артист Роман Хузин поставит спектакль «Легенды Иссык-Куля» по эпосу «Манас» и кыргызским народным сказкам в современной обработке. Нашего традиционного как раз и не хватает театру. Когда Роман Хузин пришёл, то был крайне удивлён, что в театре имени Айтматова нет постановок по повестям самого писателя.

— А по Айтматову что-то в планах есть?

— Конечно, к 95-летию великого писателя мы ставим «Плаху».

— Вы активно используете классику, полюбившуюся людям: «Любовь и голуби», «Сказку о царе Салтане», теперь вот замахнулись на булгаковскую «Маргариту». Не боитесь?

— На первые три дня премьеры стартующего в марте спектакля «Мастер и Маргарита» билетов уже не осталось. Классика не теряет своей актуальности никогда. Например, в Калининграде этот спектакль идёт уже 12 лет — всегда с аншлагом. Про постановку мы не можем сейчас ничего сказать, всё окутано тайной. Такова задумка режиссёра. Скажу вам честно, даже я не знаю, кто будет в главных ролях. Если спросить у любого актёра, кого он играет в «Мастере и Маргарите», он скажет, что не знает. Единственное, я точно могу сказать, что бюджет постановки немаленький: мощные декорации, много реквизитов и костюмов. Поэтому спектакль должен получиться. Зритель не будет разочарован. Режиссёр Виттих планирует оформить даже фойе в одном стиле со сценой.

— Роман Булгакова многие связывают с дьявольщиной и мистикой. Даже сам писатель в этом признавался. Как артисты восприняли весть о постановке столь противоречивого романа?

— Несколько человек сразу отказались участвовать в спектакле. Режиссёр всех заранее предупредил, что, кто не хочет по каким-то убеждениям участвовать в постановке, сразу откажитесь.

— Какие ещё премьеры может увидеть зритель?

— В планах была «Мамаша Кураж и её дети», военная тема 1613 года. Если кратко, то это про женщину, которая делает бизнес на войне. Она продаёт солдатам алкоголь, хлеб и женщин. Тема сводится к поговорке: «Кому война, а кому — мать родна!». Вначале худсовет утвердил, а потом я понял, что это не то время, когда можно ставить такой спектакль. Было принято решение отложить премьеру на какое-то время. Есть ещё одна будущая премьера, детективная история «Смерть в Калифорнии».

— А помнится, когда-то театр ставил спектакль «Он, она, окно, покойник»…

— Вы опережаете мои мысли, я как раз хотел сказать об этой постановке. Этот спектакль давно был списан, но я настоял на его возобновлении, поскольку он полюбился зрителям и они охотно на него ходили. Он, скорее всего, появится в новом сезоне в октябре. Заниматься постановкой будет наш режиссёр Андрей Петухов. Я поставил единственное условие, чтобы не было повторения. Спектакль будет называться «Палата № 13», так он и звучит в оригинале. Сюжет никогда не изменится, а декорации и структуру мы полностью поменяем, чтобы не повторяться.

— Есть актёры в театре, на которых ходят специально, чтобы посмотреть на их игру?

— Раньше зрители очень любили Марата Амираева. Он уехал. Но есть и другие артисты, игрой которых наслаждаются. Конечно же, это Анатолий Адали. Он берётся за постановки любой сложности. Где бы ни играл, знает текст первым. Вот что значит профессионал своего дела.

— С вами пришли новые люди в театр?

— Конечно. Хочу выделить Елену Смирнову, она прекрасно знает свою работу по продвижению театра в социальных сетях, реклама и пиар на ней. Администрация полностью осталась прежней, мы хорошо сработались, и это приносит свои плоды.

— У вас в театре есть ребята из России. Уровень их зарплат в Москве был гораздо выше. Как они здесь работают?

— Гонорары мы платим по нашим кыргызстанским стандартам, не по московским. Сколько они бы хотели, мы дать не можем. Поэтому они соглашаются. У нас одна проблема — тендерная система. Она губит все начинания. Талантливые режиссёры готовы приехать и работать за тот гонорар, который мы им предлагаем, но они должны пройти тендер. По закону у нас даже мыломойку нельзя купить, не объявив тендер. Так же и с режиссёрами. Поступает несколько заявок по тендеру от режиссёров. Наша ставка, к примеру, $2000.

Приходит мальчик, который предлагает сделать режиссуру за $500, и по закону я обязан принять его, даже если у него совершенно нет ни опыта, ни таланта. Мы обращались в Министерство культуры, информации, спорта и молодёжной политики с предложением отменить тендерную систему хотя бы в театрах, но вопрос остаётся открытым. Россия отменила эту систему в культуре и образовании. Вот сегодня заходит ко мне заведующий художественной частью и говорит, что ему срочно нужна сетка для декораций на «Мастера и Маргариту». А тендер у нас ещё не прошёл. Что делать?

— Государство помогает?

— Недавно узнали, что каждому театру правительство выделяет 10 млн сомов на постановку. У нас попросили все сметы, будем надеяться на государственную поддержку. Так как пока мы все премьеры ставим на собственные средства.

— Планируются ли гастроли по республике? И по другим странам?

— Мне бы очень хотелось устроить гастроли по Кыргызстану. Недавно я разговаривал с директором Таласского музыкально-драматического театра. Он сказал, что у него не хватает людей. Есть оборудование, сцена, а играть и работать некому. Это очень обидно, так как в некоторых местах театр просто умирает. Мне бы хотелось отправиться туда на гастроли, причём там много русскоязычных, которые ждут спектакли. Директор обещал предоставить сцену с удовольствием. И многие театры республики готовы нас принять, потому что залы полупустые, зрителей мало в регионах, а выезды столичных трупп популяризовали бы поход в театры на спектакли.

Что касается заграничных поездок, то 14 апреля в Санкт-Петербурге пройдут наши гастроли, мы привезём спектакль «Гроза» по мотивам А. Островского.

Проблема гастролей по республике упирается в отсутствие мобильных декораций на детские сказки. Хотелось бы повезти один взрослый и один детский спектакли. Юные зрители в любом городе и регионе с удовольствием посмотрят сказку. А у нас все постановки с тяжёлыми громоздкими декорациями, ящиками, оборудованием. Будем думать, идея хорошая.

— Кто шьёт костюмы для спектаклей?

— Наш талантливый модельер Зухра Мукамбетова. Она пришла ещё во время руководства Бориса Воробьёва. Он хотел собрать в драмтеатре лучшее, что есть в стране, и у него это получалось. У нас есть свой швейный цех.

— Чего помимо ремонта не хватает театру?

— У нас нет своего звукового оборудования. То, что есть, — арендованное. Представляете, театр без оборудования. Но и его качество не всегда удовлетворяет наши требования. Но Балтийский дом России обещал с этим помочь и выделить средства, мы вроде бы даже стоим на очереди. По свету, слава богу, всё нормально, если чего-то не хватает, мы постепенно приобретаем. Потребности у театра есть, но они решаемы по мере поступления средств. Мы ставим своей задачей поэтапно решать накопившиеся проблемы.

— Что для вас театр?

— Жизнь…

Дарья НЕСТЕРОВА.

Фото Нины ГОРШКОВОЙ.

P.S. По окончании интервью у нас зародилось чувство уверенности, что этот человек доведёт начатое дело до конца, и с его лёгкой руки мы в скором времени наконец увидим отремонтированное здание театра, который так любит зритель. Хочется, чтобы чёрная полоса закончилась и сменилась светлой.

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