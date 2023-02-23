Когда быть МУЖЧИНОЙ — образ жизни

По доброй традиции большая часть жителей постсоветского пространства снова поздравляет сильную половину человечества с 23 февраля! Изначально праздник задумывался для чествования людей служивых. Но с годами превратился в день, когда приятные подарки и слова адресуются всем мужчинам и даже маленьким мальчикам. Что лично я считаю правильным. Ведь понятие ЗАЩИТНИК нужно начинать формировать в человеке как можно раньше.

Счастлива страна, если в ней нет войны… Уже не раз и снова совсем недавно — в сентябре 2022 года — наши смелые пограничники отстояли Кыргызстан, за что им честь и огромная благодарность всего многонационального народа! Они герои настоящие!

Когда население радует мирное небо, от кого Родину защищать? А Отчизна — это ведь люди, от разного их порой защищать нужно, особенно слабых. Иногда и от самих себя, к сожалению… В праздник не принято о печальном. Но невозможно промолчать. С пугающей частотой появляются новости о домашнем насилии, нередко его жертвы погибают от рук тех, кто по логике, по нормальной человеческой логике, должны ЗАЩИЩАТЬ, а не избивать, убивать… Не все мужчины таковы, к счастью. Но тех, кто когда-либо обидел женщину, пользуясь преимуществом природной мужской силы, с 23 февраля НЕ ПОЗДРАВЛЯЮ! Пока вы издеваетесь над слабыми, мужчинами называть вас ошибочно, это как минимум…

Однако я искренне надеюсь и верю, что НАСТОЯЩИХ мужчин, готовых при необходимости, как стальной щит, укрыть собой женщин, детей, стариков, всё равно больше! Для вас, наши дорогие, мы — ваши матери, бабушки, жёны, сёстры, дочери, подруги — и стараемся быть заботливыми, нежными, понимающими, красивыми. Вы наш мощный стимул для множества свершений, пример мужества.

Пусть вам, уважаемые мужчины, не придётся никогда пережить ужасы войны! Мирного неба, богатырского здоровья, семейного уюта и успехов во всех ваших добрых начинаниях! С праздником, ура!

Нина ГОРШКОВА.

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