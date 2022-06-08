На пороге — курортный сезон

Замминистра внутренних дел генерал-майор милиции Октябрь Урмамбетов провёл рабочее совещание с руководителями ОВД Иссык-Кульской области по вопросам обеспечения безопасности отдыхающих и туристов во время летнего туристического сезона.

Подразделения внутренних дел области мобилизовали все силы и средства для обеспечения правопорядка. Проверены техническая обеспеченность комнат отдыха и хранения, оснащение камерами видеонаблюдения курортно-оздоровительных учреждений.

На основе анализа предыдущих туристических сезонов внесены коррективы в оперативно-служебной деятельности ОВД области. С учётом складывающей обстановки и наплыва отдыхающих усилены патрульные наряды и мобильные группы в популярных курортных зонах и на туристических направлениях.

Отделу обеспечения безопасности дорожного движения поручено обеспечить надлежащую безопасность на дорогах. Особо обратить внимание на водителей, занимающихся пассажирскими перевозками.

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Участковые ОВД Иссык-Атинского района продолжают профилактические мероприятия с жителями нескольких сёл, несовершеннолетними и с владельцами карьеров, а также с водителями грузовых автомашин.

На встречах даны рекомендации по сохранности имущества и скота. С наступлением жаркой погоды на водоёмах, в каналах и прудах на территории района сотрудники милиции проводят профилактические мероприятия с несовершеннолетними по недопущению фактов купания в неустановленных местах для предотвращения несчастных случаев на воде.

Кроме того, проводятся профилактические мероприятия в передвижных приёмных пунктах милиции, которая служат надёжным помощником для граждан, не имеющих возможности получить юридические консультации.

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