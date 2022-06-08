Военные прокуроры: сотрудничество и обмен опытом

Во время рабочего визита замгенерального прокурора — военный прокурор Кыргызской Республики полковник юстиции С. Мукашов и его коллега заместитель генерального прокурора России В. Петров обсудили обмен опытом по обеспечению законности и правопорядка в Вооружённых силах, эффективное предупреждение коррупционных посягательств на военное имущество и бюджетные ассигнования, проблемы в расследовании преступлений коррупционной направленности, совершаемых в военной сфере, профилактику и предупреждение воинских преступлений.

Стороны подтвердили готовность к дальнейшему расширению сотрудничества между военными прокуратурами Кыргызстана и России в правовой системе.

В. Петров посетил Военный институт им. К. Усенбекова, где возложил венок к бюсту героя и передал копии его архивного дела.

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