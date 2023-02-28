Образование: идти в ноту со временем

Президент Садыр Жапаров принял исполняющего обязанности министра образования и науки Каныбека Иманалиева.

Глава государства поставил ряд конкретных задач по совершенствованию сферы науки и образования. Также обсуждены приоритетные планы и задачи по данному вопросу. Садыр Жапаров особо отметил, что сфера образования и науки — стратегически важное и очень ответственное направление, определяющее будущее государства. Он напомнил, что в начале 2022 года вопросу финансирования образования и науки уделено особое внимание, в частности увеличен бюджет Министерства образования и науки с 29 млрд сомов до 49 млрд сомов. При этом важно понимать, что выделенными средствами проблемы не решатся, требуется комплексный подход.

Президент обратил особое внимание вопросу профессиональной подготовки учителей, так как от их квалификации зависят воспитание и образование учащихся. Он отметил важность в век информационных технологий следовать современным тенденциям — подход преподавателей к занятиям должен отвечать реалиям времени.

Система образования нуждается в реформах. Коснулся он и вопросов сферы науки, поручив наладить тесный контакт между министерством и Национальной академией наук.

В свою очередь и.о. министра Каныбек Иманалиев рассказал о планах и перспективах развития сектора образования. Он сообщил, что в самое ближайшее время представит концепцию, направленную на повышение качества образовательных процессов.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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