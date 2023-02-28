Первая спасательная миссия

Президент Садыр Жапаров принял министра чрезвычайных ситуаций Бообека Ажикеева.

Глава МЧС доложил о проведённых поисково-спасательных работах нашими спасателями в Турецкой Республике. Бообек Ажикеев сообщил, что по поручению Президента в Турцию незамедлительно отправили специальную группу из 120 человек для оказания помощи пострадавшим в результате разрушительного землетрясения. В неё вошли спасатели, медики, кинологи, психологи. В истории МЧС это впервые, когда кыргызстанские спасатели выезжали за пределы страны со спасательной миссией. В последние два года ведётся активная работа по совершенствованию подготовки спасателей и деятельности кинологической службы. Министр подчеркнул, что команда спасателей из Кыргызстана проделала большую работу — рискуя своими жизнями, они смогли спасти из-под завалов восемь человек, в том числе детей, и вытащить из-под обломков тела 198 погибших. Кроме того, большую помощь и поддержку на местах оказывали посольство Кыргызстана в Турции, соотечественники, проживающие и обучающиеся там.

Садыр Жапаров поблагодарил спасателей за проделанную работу по ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Турции, назвав их действия профессиональными, слаженными и результативными. Президент отметил, что произошедшее в Турции стихийное бедствие повлекло разрушительные последствия, нанеся очень большой урон братскому государству. Это общее горе, которое сплотило всех в желании помочь жителям Турции. Глава государства поручил министру Бообеку Ажикееву внести предложения по награждению отличившихся спасателей в поисково-спасательных работах. Он подчеркнул, что это станет стимулом для других, они будут стремиться работать ещё лучше и расти в своём деле. Кроме того, Президент Садыр Жапаров сказал, что Министерству чрезвычайных ситуаций следует усилить работу по пре-

дупреждению стихийных бедствий, характерных для весенне-летнего паводкового периода. А также принять оперативные меры, направленные на максимально возможное предупреждение чрезвычайных ситуаций.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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