Задачи для нового посла

Президент Садыр Жапаров принял новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызстана в Республике Индия Аскара Бешимова.

Глава государства, поставив ряд конкретных задач, отметил, что между Кыргызстаном и Индией выстроился хороший политический диалог и имеется глубокое взаимопонимание, позволяющее развивать плодотворное сотрудничество во всех сферах взаимодействия. Он подчеркнул, что Индия — страна с развитой экономикой и имеет большой рынок для сбыта различной продукции, поэтому важно и дальше развивать двусторонние торгово-экономические отношения. С учётом благоприятных условий в Кыргызстане для инвестирования Президент Садыр Жапаров поручил вести постоянную активную работу по привлечению потенциальных инвесторов в страну.

Посол Кыргызстана в Индии Аскар Бешимов поблагодарил главу государства за оказанное доверие, а также рассказал о планах на данном посту по развитию многостороннего сотрудничества с индийской стороной.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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