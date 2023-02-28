Стимул для новых высот

Президент Садыр Жапаров принял участие в церемонии вручения высших званий руководителям правоохранительных, таможенных и надзорных органов.

Глава государства, поздравив награждаемых, отметил их заслуги, а также поблагодарил за добросовестную работу и преданность своему делу. Он выразил уверенность в том, что это награждение, высоко оценивающее их труд, станет стимулом для достижения новых высот в созидательной деятельности во благо Отчизны.

Вместе с этим он потребовал от генералов не погрязать в коррупции и, помня о неотвратимости наказания за противозаконные деяния, верой и правдой служить в интересах безопасности государства. Президент Садыр Жапаров подчеркнул, что руководство страны продолжит в полной мере обеспечивать материальные и социально-бытовые условия для всех работников государственных структур

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Напомним, что ранее указами главы государства генеральские звания присвоены следующим сотрудникам правоохранительных, таможенных и надзорных органов: воинское звание «генерал-майор юстиции» — заместителю генерального прокурора КР Сагындыку Мукашову; специальное звание «генерал-майор юстиции» — заместителю генерального прокурора Адыл уулу Кубану; звание «генерал-майор милиции» — начальнику УВД Баткенской области Мурату Боронову; звание «генерал-майор милиции» начальнику Академии МВД КР Тариелю Абитову; звание «генерал-майор таможенной службы» — председателю Государственной таможенной службы при Министерстве финансов Самату Исабекову.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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