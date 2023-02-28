Здоровая нация — залог успеха страны

В Бишкеке открылась новая противотуберкулёзная больница.



На церемонии присутствовали заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов, делегация Бундестага Федеративной Республики Германия, посол ФРГ в Кыргызстане Габриэла Геллил, региональный директор Германского банка развития (KfW) Андреас Шнайдер.

«Новая клиника построена в рамках грантового проекта «Программа борьбы с туберкулёзом — V». С 1992 года Германский банк развития (KfW) предоставил нашей стране более 298 миллионов евро в различных областях. Мы высоко ценим бескорыстную помощь ФРГ в поддержке нашего становления и устойчивого развития, в том числе во время глобальной пандемии», — сказал Эдиль Байсалов, подчеркнув, что кыргызская сторона заинтересована во всестороннем укреплении двусторонних отношений.

Габриэла Геллил в свою очередь отметила, что сфера здравоохранения является одним из направлений сотрудничества между двумя странами. Она пожелала персоналу новой больницы успехов в борьбе с туберкулёзом и другими инфекционными заболеваниями.

Отметим, что общая сумма бюджета больницы составляет 6,5 млн евро. Она рассчитана на 128 коек. Предусмотрены палаты для лечения лекарственно устойчивых пациентов, с чувствительной формой, открытой и закрытой формами туберкулёза. Радиологическое и отделение интенсивной терапии оснащены всем необходимым медицинским оборудованием. В лаборатории имеются гематологический, биохимический, мочевой, ИФА анализаторы. В больнице спроектирована современная притяжно-вытяжная вентиляционная система, установлены ХЕПА-фильтры (не пропускают наружу микробы), также при выходе воздух обеззараживается, когда проходит через ультрафиолетовые бактерицидные лампы.

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