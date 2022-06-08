Власть информации, или Проблемы современных СМИ

В Бишкеке состоялась встреча Многостороннего консультативного совета (МКС) по исследованию «Показатели развития средств информации в Кыргызстане». На ней презентованы его предварительные результаты.

В своём докладе исследователь Толкун Бектурган отметила, что в Кыргызстане на сегодняшний день, по данным обновлённого каталога СМИ, функционируют 92 печатных и 35 интернет-изданий. По данным реестра выданных разрешений на размещение телерадиоканала в аналоговом и/или цифровом пакете вещания, независимо от применяемых технологий, с 2018 года зарегистрировано 105 ТВ, из них 11 региональных, 39 радиоканалов, 21 общинный и семь региональных и мультимедийных центров. В 2017-м страна перешла на цифровое вещание, что позволило расширить доступ населения к широкому спектру источников информации. В процессе перехода телерадиокомпаний на цифровое вещание частоты, ранее использовавшиеся для аналогового телерадиовещания, постепенно должны высвобождаться. В этой связи ЮНЕСКО и Международный союз электросвязи рекомендовали направить освободившийся аналоговый частотный ресурс на развитие общинных малых радиостанций. Однако переход на цифру не передал высвободившиеся частоты в сферу общинных медиа. По данным «Исследования по оценке уровня медиаграмотности», сильной стороной процесса стала передача государством на безвозмездной основе двух мультиплексов частному оператору связи ОсОО «Цифровые технологии», объединившему 21 частную телерадиокомпанию. По их данным, в открытом (бесплатном) доступе вещают: в Бишкеке — 51 канал, в Оше, Ошской и Джалал-Абадской областях — по 28 каналов, в Баткенской области — 11, Иссык-Кульской — 19, Нарынской — 17, Таласской — 16 и Чуйской — 49.

По данным исследования, в Министерстве юстиции зарегистрировано более 2 000 средств информации, но многие из них не функционировали. Причина в финансировании, а точнее, в его отсутствии. В правовом регулировании государственных и негосударственных СМИ какой-либо разницы нет — все дозволения, запреты и ограничения, предусмотренные законодательством, распространяются на них равноценно. Борьба с монополизмом в области средств информации ведётся посредством общего антимонопольного законодательства. Деятельность Службы антимонопольного регулирования не направлена именно на СМИ, но осуществляет общий контроль над выдачей разрешения на владение СМИ в КР. Однако не учитывает международных стандартов по лояльному законодательству для общинных медиа и специального закона для общественного ТВ. Упорядочивание и систематизирование выдачи разрешительных документов упоминается в стратегической программе развития антимонопольного регулирования на 2018-2025 годы. Антимонопольным органом осуществляется государственный контроль в случаях реорганизации (слияние, присоединение, преобразование) хозяйствующих субъектов (их объединений), а также слияния, присоединения и ликвидации государственных и муниципальных предприятий, если это приводит к появлению хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение.

В течение последних лет наблюдается значительное изменение структуры рынка медийной рекламы. Он оценивается в $19 млн. в год. Согласно данным исследования «Матрица медиавлияния», на сегодня в республике существуют три формы финансирования СМИ: посредством госбюджета, через учредителей СМИ, неформальных спонсоров — истинных владельцев, а также рекламные поступления. Какие именно суммы вливаются в то или иное СМИ, выяснить довольно трудно, так как руководство неохотно раскрывает сведения о бюджете своей организации. Значительную часть рынка рекламы страны — 54,1% — занимает телевидение, на втором месте — наружная реклама (15,5%), на третьем — пресса (13,9%), далее радио (12,9%) и интернет (2,7%).

Толкун Бектурган рекомендовала обязать регистрирующий орган обеспечить открытый доступ к реестру зарегистрированных средств массовой информации, разработать законодательные меры для обеспечения плюрализма средств массовой информации через регулирование права собственности на СМИ посредством закона о конкуренции. Государству, по её мнению, необходимо обеспечить, чтобы спектр вещания использовался и управлялся в общественных интересах для трансляции разнообразных и многочисленных программ и передач.

Исследователь Айна Дуйшекеева отметила, что СМИ являются платформой для демократического обсуждения и отражают многообразие общества. По данным Нацстаткома, в прошлом году на территории Кыргызстана насчитывалось 1,8 тысячи хозяйствующих субъектов, зарегистрированных как средства массовой информации, за последние пять лет их число возросло почти на 18 процентов. Так, в Министерстве юстиции зарегистрировано более 2 000 СМИ, однако подавляющее большинство из них не функционирует. В статистическом ежегоднике указано число журналов и других периодических изданий — 32, газет — 104. Среди них газеты «Кыргыз Туусу», «Слово Кыргызстана», «Эркин-Тоо», «Вечерний Бишкек», «Кут-билим», «Супер инфо», «Айданек», «Политклиника», журнал «Жетиген» и другие. Печатные издания по формату отражают различные сферы жизни общества, такие как политика, экономика, финансы, экология, здравоохранение, юриспруденция, образование, спорт, религия и т. д. Функционируют также газеты для женщин («Леди Kg»), студенчества («Нур», «Достук планетасы»), детей («Айданек», «Классташ»), национальных меньшинств («Иттипак», «Ильчи»). На основании данных, предоставленных ОО «Журналисты», можно констатировать: в Бишкеке выходят 45, в регионах — 47 изданий массовой информации, в столице функционируют 13 радио- и 14 телеканалов, в республике 35 интернет-изданий, из них 24 — в столице, остальные 11 — в регионах. Небольшая часть СМИ принадлежит частным лицам и финансируется за счёт грантов и рекламы. СМИ в силу независимости от финансирования политиков, властей определяют свою редакционную политику сами, зачастую более критически освещая действующие власти, при этом сбалансированно, в соответствии с профессиональными стандартами.

СМИ также отражают языковое разнообразие поликультурного общества. Газеты выходят на кыргызском, русском, узбекском, уйгурском, турецком, корейском языках. В мае 2017 года Кыргызстан завершил процесс полного перехода на цифровое вещание, в результате чего государство передало на безвозмездной основе два мультиплекса частному оператору связи ОсОО «Цифровые технологии». В его состав вошла 21 частная телерадиокомпания. Жители страны получили открытый (бесплатный) доступ к ряду телеканалов: в Бишкеке — 51 канал, Оше, Ошской и Джалал-Абадской областях — по 28 каналов, в Баткенской — 11, Иссык-Кульской — 19, Нарынской- 17, Таласской — 16 и Чуйской — 49. КТРК как самая крупная общественная телерадиовещательная организация охватывает более 90 процентов населения страны.

На форуме также отмечено, что организации СМИ имеют доступ к современному техническому оборудованию для сбора, обработки и распространения информации. Так, по данным исследования «Матрица медиавлияния: Кыргызстан», телевидение остаётся основным источником новостей и информации в Кыргызстане (почти 88% кыргызстанцев смотрят национальные новости), но молодёжь отходит от экранов. 65% кыргызстанцев в возрасте до 24 лет, 89% людей старше 52 лет смотрят телевизор. Новости уже являются наиболее потребляемой формой контента в интернете. В январе прошлого года в стране насчитывалось 3,32 миллиона интернет-пользователей. Их количество эквивалентно 48,7% от общей численности населения.

Необходима правовая система, способствующая свободе слова, плюрализму и разнообразию средств информации. Государственные СМИ, испытывающие в настоящее время многочисленные трудности, должны получать финансовую поддержку от государства для дальнейшего развития. Участники встречи обсудили и вопросы обучения в вузах будущих журналистов. К примеру, учитывая современные реалии и популярность блогеров, имеющих аудиторию и количество просмотров в разы больше популярных медиа, стоит рассмотреть и введение специальности «блогер».

Автор: Аида ШИРИНОВА