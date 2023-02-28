Погибшим — память, выжившим — почёт

15 февраля — символичная дата, День вывода Советских войск из Афганистана. Сами «афганцы» не называют это днём победы, но за выживших всегда готовы порадоваться.

По случаю Дня защитника Отечества и вывода войск из Афганистана общественное объединение «Русский культурный центр «Гармония» организовал концерт на российской военной базе в Канте. В зале присутствовали офицеры базы и члены их семей, командование части, а также Совет ветеранов войны в Афганистане Ыссык-Атинского района «Шурави» во главе с председателем А. Юдаковым.

Танцевальные и песенные коллективы продемонстрировали своё творчество. Народный образцовый ансамбль «Улыбка» порадовал присутствующих весёлыми танцевальными номерами. Бишкекский народный ансамбль «Казачья песня» исполнил задушевные напевы. Солистки, неоднократные призёры «Среднеазиатской Романсиады», ученицы музыкальной школы города Кара-Балты исполнили песни, которые зрители слушали стоя.

Никого не оставили равнодушными волшебные переливы гуслей, Ксения Лубинцова, как всегда, продемонстрировала не только умение игры на столь редком музыкальном инструменте, но и сама исполнила песню своего сочинения «Чудо».

По окончании концертной программы на сцену поднялся временно исполняющий обязанности командира объединённой российской военной базы подполковник Юрий Малейчук. Он поздравил присутствующих с 34-й годовщиной вывода войск из Афганистана и вручил благодарственные письма. Вице-президент общественного объединения «Русский культурный центр «Гармония» Сергей Поляков отметил, что в это трудное время необходимо помнить о подвигах простых солдат, которые отдавали свою жизнь ради мира и спокойствия некогда общей большой страны.

Председатель Совета ветеранов войны в Афганистане Ыссык-Атинского района «Шурави» А. Юдаков вручил подполковнику Ю. Малейчуку медаль «30 лет вывода войск из Афганистана», а пять медалей «Ардагер» от политической партии ветеранов войны в Афганистане и других военных конфликтов передал троим непосредственным участникам конфликта и двум офицерам авиабазы.

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