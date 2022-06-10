Русский язык в Большой Евразии

Международный форум «Большая Евразия: диалог языков и культур» прошёл в КРСУ имени Б. Ельцина. Его устроителями стал сам университет и международный аналитический клуб «Иссык-Куль — Большая Евразия».

Участие в актуальном диалоге приняли представители научных, общественных и государственных структур Кыргызстана, России, других стран СНГ и дальнего зарубежья, всего более 15 стран. В рамках форума (в онлайн и офлайн-режимах) состоялся оживлённый обмен мнениями по аспектам усиления гуманитарного взаимодействия между постсоветскими странами, а также объединения усилий по сохранению и продвижению русского языка. Были затронуты и перспективы образовательного, культурного, социального и гуманитарного сотрудничества.

Приветственной речью работу форума открыл ректор КРСУ, академик НАН В. Нифадьев. Он отметил, что в Большой Евразии живут народы, которые представляют 4/5 населения планеты, производящие 3/4 мирового ВВП, вырабатывающие 9/10 мировой энергии и имеющие собственные культуру и традиции, а расширение межкультурного взаимодействия есть единственно верное решение развития их сотрудничества и согласия. Через язык и культуру поддерживается стабильность развития не только межнациональных, но и государственных отношений, а также вносится весомый вклад в интеграционные процессы.

Он подчеркнул, что русский язык является отражением культурного и цивилизованного наследия, средством передачи традиций целого ряда народов, живущих на обширной территории Евразии и объединённых общими историей и культурой. Оратор пояснил, что русский язык, собравший лексические запасы других языков и обогативший их собственной лексикой, играет роль моста для налаживания тесных отношений между обществами, содействует межэтнической интеграции. По его мнению, интерес к русскому языку сегодня растёт в разных странах, в том числе в КНР, Индии и Иране.

О проекте закона «О государственном языке» своими мыслями поделился председатель Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике К. Осмоналиев. Он сообщил, что поскольку у нас и официальный язык русский, то в Конституции страны также прописаны соответствующие нормы о языках других этносов. Этот новый документ мы станем, очевидно, называть законом о госязыке и языковой политике. «Я призываю всех учёных, в том числе КРСУ, принять активное участие в разработке этого законопроекта», — акцентировал глава Нацкомиссии.

В условиях нарастания глобальных противоречий возрастает значение укрепления гуманитарного сотрудничества, многостороннего развития интеграционных контактов в Большой Евразии, акцентировал в выступлении на форуме директор представительства фонда «Евразийцы — новая волна» в КР Владимир Лю. Он подчеркнул, что сейчас мир находится на пороге масштабных изменений и вызовов. На этом фоне усиливаются роль и значение русского языка и культуры в целом. Эта роль возрастает до уровня символа объединения народов Евразии в нарастающем геополитическом противостоянии. Фонд в своей работе затрагивает темы гуманитарного сотрудничества молодёжи. Мир замечает, что с каждым годом всё сложнее найти общие смысловые символы и ценности, которые объединили бы молодёжь. В этой связи роли русского языка и культуры, которые прививаются в семьях и школах, становятся архиважными, заметил В. Лю.

Проблему поддержки русского языка затронул в своей речи атташе по образованию дипмиссии России в Кыргызстане Роберт Фёдоров. Он сообщил, что РФ уделяет большое внимание развитию русского языка как в КР, так и во все Центральной Азии. Сейчас работа идёт в части как методического сопровождения, так и развития нужной инфраструктуры. Атташе сообщил, что страны сейчас работают над проектом межправительственного соглашения о строительстве в Кыргызстане девяти школ за счёт России. Школьников в них будут учить как по российским, так и по кыргызским учебным стандартам. Далее оратор сообщил, что ежегодно РФ отправляет в КР педагогов в рамках проекта «Российский учитель за рубежом». Когда подводили итоги работы проекта этого года в Оше, выяснилось, что кыргызская сторона выразила заинтересованность в увеличении числа российских учителей. Далее атташе сказал, что следующий год в СНГ будет годом русского языка.

«Мы поддерживаем усилия по развитию кыргызского языка, но уверены, что противопоставление русского и кыргызского — это потеря для каждого языка и его носителей. Создание условий, когда оба языка развиваются и широко используются, когда носителям всех языков комфортно, — это путь к процветанию и благополучию», — заявил на форуме и. о. главы представительства Россотрудничества в КР А. Зульхарнеев. Говоря о работе своего представительства, он напомнил о выделении учебников школам и бюджетных мест для кыргызстанцев в ведущих университетах России. Эти квоты для выпускников из КР ежегодно увеличиваются с ростом потребности. В этом учебном году квота составит 500 человек, возможно её увеличение, заметил глава представительства.

Президент общества кыргызстанских преподавателей русского языка и литературы профессор З. Дербишева коснулась вопроса развития русского языка в ближнем зарубежье. Она напомнила слова выдающегося классика словесности Чингиза Айтматова, который в своё время выразил определённую тревогу о том, что останется миру от русской языковой культуры, языкового русского наследия в будущих столетиях. Русский язык объединял все языки и литературы, направлял их на созидательную работу, и поэтому важно сохранить русский язык за пределами России. Национальная политика должна учитывать позитивную роль русского языка и его имидж, поскольку русские культура и язык составляют консолидирующую основу мира, заметила профессор.

О положении и современной роли русского языка в мире поразмышляла в своём выступлении С. Камышева, кандидат филологических наук, руководитель Центра языковой политики и международного образования Государственного института русского языка имени А. Пушкина. Она отметила, что мир усложняется, и сегодня, кроме традиционного критерия в виде численности людей, говорящих на том или ином языке, надо также учитывать и рынок труда, масс-медиа, образование и другие факторы. Нужны универсальные показатели, в качестве которых был предложен индекс положения русского языка в мире. По этому критерию русский язык занимает 8-е место на планете. На нём сейчас говорят 258 миллионов человек. Тройку лидеров составляют английский, китайский и язык хинди.

Вторым параметром стало количество международных организаций, где русский язык является официальным или рабочим. Здесь русский устойчиво занимает 4-е место. Речь идёт о таких международных организациях, как ООН, ВОЗ, МАГАТЭ, ЮНЕСКО, ФАО и другие. По числу служащих в международных научных базах, знающих русский язык, он находится в мире на пятом месте. Четвёртым критерием стало количество СМИ, использующих русский язык. Здесь речь идёт о крупных масс-медиа и локальных. Русский язык тут занимает 7-ю позицию. По пятому критерию — число пользователей языка в интернете — русский язык оказался на 9-м месте. По количеству же сайтов в интернете у русского языка второе место. А вот по индексу глобальной конкурентоспособности он занимает 5-е место на планете из 12 ведущих мировых языков.

О языковой политике в КР рассказал на форуме доктор филологических наук, директор Института русского языка КРСУ М. Тагаев. По его мнению, имеется несколько аспектов и методов, укрепляющих позиции языка. Это можно осуществлять методом госрегулирования и целенаправленным обогащением и развитием ресурсной базы языка, её расширением и углублением сфер его применения. Второй способ, как отметил М. Тагаев, является самым действенным для укрепления субъектности языка. Тагаев также обратил внимание на то, что с момента создания Нацкомиссии по госязыку с 1998 года в её руководстве сменились 13 руководителей, что не может не сказаться на эффективности работы по развитию языковой политики. Он подчеркнул, что язык не создаётся законодательными актами. Между тем была принята национальная программа, среди задач которой значились формирование и создание нового многоязычного поколения, свободно владеющего родным государственным и официальным языками.

О месте русского языка в СМИ постсоветских стран рассказала заведующая лабораторией филологических исследований Государственного института русского языка имени А. Пушкина (Москва), кандидат филологических наук А. Ольховская. Она сообщила, что по доле СМИ на русском языке Кыргызстан занимает в рейтинге стран СНГ 5-е место. С 1990-го по 2021 год доля русскоязычных масс-медиа увеличилась в КР с 48% до 52,5%. Есть тенденция увеличения доли русского языка в масс-медиа. Это связано с языковым ренессансом и снятием цензуры в СМИ. На форуме также прослушан доклад профессора Римского университета Ла Сапиенца Фабио Марко Фабри на тему: «Большая Евразия: межкультурный диалог как стремление сотрудничества». По мнению учёного, евразийское пространство — колыбель многих цивилизаций.

На конференции также состоялось официальное вручение наград лауреатам республиканского конкурса видеоэссе на темы: «Письмо солдату-победителю» и «Подвиг твой мы будем помнить свято», посвящённого 77-летию Великой Победы. Их удостоены школьники из Бишкека, Нарына, Оша, Джалал-Абада, Иссык-Кульской и Чуйской областей.

Автор: Александр ШЕПЕЛЕНКО, Фото Игоря САПОЖНИКОВА