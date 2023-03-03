Золотое сечение

Информация о деятельности Департамента драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики

Департаментом в целях создания благоприятных условий для развития отечественного рынка драгоценных металлов, совершенствования законодательства, регулирующего операции с драгоценными металлами, в 2022 году проделана достаточно эффективная работа.

В первую очередь необходимо отметить, что в 2022 году: принят Закон Кыргызской Республики «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»; подписано Соглашение с Кыргызской фондовой биржей об организации торговли драгоценными металлами на торговой площадке биржи; введена в эксплуатацию автоматизированная информационная система, предусматривающая автоматизацию административных процедур по выдаче разрешительных документов; оснащена и модернизирована лабораторная база департамента, которая позволяет производить качественный анализ проб и содержания драгоценных металлов, в том числе производить геммологическую экспертизу драгоценных камней.

Нормотворческая деятельность департамента

В рамках совершенствования законодательства, регулирующего операции с драгоценными металлами, был принят основной Закон Кыргызской Республики «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» в новой редакции», которым: актуализировано законодательство, регулирующее операции с драгоценными металлами; исключены старые механизмы регулирования в данном секторе, не соответствующие требованиям современной свободной рыночной экономики и отрицательно влияющие на развитие производства; включены новые нормы, предусматривающие поддержку экспорта отечественной ювелирной продукции, исключение незаконного оборота ювелирных изделий, обязательный обратный ввоз аффинированных драгметаллов при вывозе золотосодержащего сырья на переработку вне территории республики в случаях заинтересованности государства в их приобретении, а также утверждения порядка реализации аффинированных драгметаллов субъектам предпринимательства.

Также был разработан и принят ряд нормативных правовых актов, которыми утверждены:

— Положение об учёте, хранении и транспортировке драгоценных металлов и драгоценных камней, а также ведении отчётности, направленной на урегулирование вопросов, связанных с обеспечением контроля за движением и сохранностью драгоценных металлов и драгоценных камней;

— Положение о порядке реализации драгоценных металлов Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Кыргызской Республики на биржевых торгах, а также нормативные правовые акты, предусматривающие приведение в соответствие законодательства Кыргызской Республики с нормативной правовой базой ЕАЭС в части осуществления государственного контроля за операциями с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Развитие биржевых механизмов при совершении операций с драгоценными металлами

Для создания привлекательных условий для институциональных инвесторов страны, квалифицированных иностранных инвесторов, а также укрепления инвестиционного рынка и развития экономики страны Президентом Кыргызской Республики 15 ноября 2022 издан Указ «О мерах по дальнейшему развитию фондового рынка и биржевой деятельности», которым был дан импульс, в частности организации биржевой торговли драгоценными металлами на базе товарно-сырьевого сектора ЗАО «Кыргызская фондовая биржа».

Впервые со дня независимости Кыргызской Республики в сентябре 2022 года ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» запустила у себя на базе товарно-сырьевой секции сектор торговли драгоценными металлами и разработала правила биржевой торговли. Сектор торговли драгоценными металлами — одно из новых направлений торговли ЗАО «Кыргызская фондовая биржа».

Между ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» в лице президента Медета Назаралиева и Департамента драгоценных металлов в лице директора Канатбека Мадумарова на сегодняшний день подписано Соглашение об организации торговли драгоценными металлами на торговой площадке ЗАО «Кыргызская фондовая биржа».

Теперь купить золото на бирже может каждый желающий. Драгоценные металлы можно приобрести через участников торгов биржи. К участию в торгах допускаются юридические лица, прошедшие регистрацию в департаменте. В настоящее время процедуру регистрации уже прошли ряд брокерских и ювелирных компаний, включая департамент.

Основным преимуществом для участников биржевых торгов является наличие широкого ассортимента предлагаемой продукции из драгоценных металлов, которые наряду с продукцией Национального банка КР также будут предлагаться департаментом и другими участниками рынка.

Необходимо отметить, что цены на драгоценные металлы в виде аффинированных слитков, реализуемые департаментом, будут наиболее привлекательны в первую очередь для отечественных производителей ювелирных изделий. Это в первую очередь связано с тем, что департаментом на биржевой площадке на первоначальном этапе будут реализованы драгоценные металлы в сегменте «золото в нестандартной форме» и «серебро в нестандартной форме», привлекательность которых заключается в низкой себестоимости и разнообразии весовых категорий.

Таким образом, отечественные производители ювелирной продукции получат ещё одну возможность приобретения сырья в виде драгоценных металлов через биржевые механизмы.

Цифровизация системы государственного управления

В соответствии с Национальной программой развития Кыргызской Республики до 2026 года, а также Концепцией цифровой трансформации «Цифровой Кыргызстан 2019-2023» департаментом в конце 2022 года внедрена и введена в эксплуатацию автоматизированная информационная система, с запуском которой стало возможным автоматизировать отдельные административные процедуры.

Теперь юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с драгоценными металлами и изделиями из них, могут в режиме онлайн подать заявку на включение в реестр департамента и получить в цифровом формате свидетельство о постановке на специальный учёт.

Этим мы смогли упростить процедуру ведения бизнеса в сфере операций с драгоценными металлами, исключив необходимость непосредственного посещения департамента, что ранее сопровождалось издержками для субъектов предпринимательства, расположенных в регионах и отдалённых районах города.

В соответствии с вступившим в силу положением о порядке ведения специального учёта юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, на сегодняшний день юридические лица и индивидуальные предприниматели для совершения операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями обязаны получить свидетельство о постановке на специальный учёт, без которого запрещается осуществлять операции с драгоценными металлами и изделиями из них на территории Кыргызской Республики. В связи с чем автоматизированная информационная система направлена на упрощение процесса получения разрешительных документов, а также обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с другими государственными органами.

Создание благоприятных условий для развития здорового отечественного рынка драгоценных металлов

Для достижения наибольшего эффекта в борьбе с теневым оборотом ювелирных и других изделий, начиная с 2022 года усилены меры ответственности за правонарушения по операциям с драгоценными металлами путём включения новых норм в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях. Это связано с тем, что на реализации находятся ювелирные изделия без оттисков государственного пробирного клейма, удостоверяющих соответствие проставленных проб заявленной пробе.

Необходимо обратить внимание наших покупателей ювелирных изделий на то, что, согласно Закону «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», в Кыргызской Республике ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов отечественного производства и ввезённые на территорию страны для продажи, подлежат опробованию, анализу и клеймению государственным пробирным клеймом.

В случае отсутствия государственного пробирного клейма на реализуемых ювелирных изделиях граждане могут обратиться в департамент с заявлением на проведение проверок в отношении субъектов предпринимательства, реализующих ювелирные изделия без государственного пробирного клейма.

Международное сотрудничество

Если говорить о деятельности департамента в рамках международных организаций, то следует отметить плодотворное сотрудничество и тесную работу со странами ЕАЭС в вопросах имплементации норм и подписанных соглашений.

Так, в рамках Соглашения об особенностях совершения операций с драгоценными металлами на сегодняшний день продолжается работа по гармонизации национального законодательства в сфере применения мер административной ответственности за незаконный оборот драгоценных металлов, а также по вопросам внедрения информационных систем в сфере контроля подлинности происхождения ювелирных и других изделий и учёта их движения на всех этапах оборота.

Помимо этого, Кыргызская Республика как полноправный член Международной системы сертификации Киммерийского процесса, являющегося международной межправительственной инициативой по недопущению на рынок так называемых «кровавых» или «конфликтных» алмазов (нелегально добытых драгоценных камней), осуществляет тесное взаимодействие с государствами — членами указанной системы.

Модернизация материально-технической базы департамента

В процессе активного участия в международных процессах по вопросам интеграции, гармонизации и в других направлениях системы государственного управления департаментом, помимо приведения в соответствие законодательной базы, была оснащена и модернизирована лабораторная база, которая позволяет определить содержание драгоценных металлов и проводить их экспертизу.

Планы департамента на краткосрочный период

На сегодняшний день в целях создания эффективных механизмов использования драгоценных металлов, добываемых в Кыргызской Республике, по инициативе министра финансов А.К. Бакетаева образована межведомственная рабочая группа из представителей заинтересованных министерств и ведомств, экспертного сообщества и представителей бизнес-сообщества.

В целях создания благоприятных условий для развития отечественного рынка драгоценных металлов, в том числе в рамках деятельности указанной межведомственной рабочей группы, департаментом на сегодня запланировано:

— внедрить эффективные механизмы обеспечения сырьём в виде драгоценных металлов наших производителей ювелирной продукции;

— повысить интерес населения к приобретению отечественной продукции из драгоценных металлов;

— введение эффективных механизмов вывода из тени нелегальных участников рынка драгоценных металлов.

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