Беда не смотрит на национальность

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с министром России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александром Куренковым.



Они обсудили взаимодействие спасательных ведомств, координацию действий в чрезвычайных ситуациях, в первую очередь при стихийных бедствиях.

«Недавнее масштабное разрушительное землетрясение в Турции потрясло нас всех и поменяло ценности всего человечества. Беда приходит, не обращая внимания на локацию, национальность или гражданство. Во время чрезвычайных ситуаций политические, экономические, религиозные и другие приоритеты уходят на второй план. Мы все руководствуемся принципом человечности. По всем актуальным вопросам обеспечения защиты населения и территории от воздействий стихийных бедствий и техногенных катастроф сегодня отмечено плодотворное сотрудничество между профильными ведомствами двух стран», — сказал Акылбек Жапаров.

Он отметил, что с каждым годом эта совместная работа становится содержательнее, всё больше направлений профессиональной деятельности являются предметом для обмена передовым опытом и основой для продвижения взаимовыгодных проектов. В данном контексте председатель Кабмина поблагодарил за оказанную техническую помощь в виде 40 единиц пожарных автоцистерн российского производства.

В свою очередь Александр Куренков отметил, что Кыргызстан является важным стратегическим партнёром и союзником России. Он отметил эффективную работу наших специалистов в ходе спасательной операции в Турции. «На 13-й день усилиями кыргызстанских спасателей найдены живыми три человека. Это не иначе как чудо», — подчеркнул Александр Куренков.

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