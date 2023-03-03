Машины для спасателей

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров участвовал в торжественной церемонии передачи МЧС 40 пожарных автоцистерн.

В своей речи он отметил, что спецтехнику мы получили в рамках достигнутых договорённостей между главами Кыргызстана и России.

«В нашей республики ежегодно регистрируется более 200 чрезвычайных ситуаций различного характера. Материальный ущерб от последствий ЧС составляет четыре млрд сомов. Уверен, что, получив эту технику, мы сможем полностью обновить парк пожарных машин МЧС и значительно облегчить работу наших спасателей», — сказал Акылбек Жапаров.

В свою очередь министр чрезвычайных ситуаций России Александр Куренков отметил, что спецтехника специально изготовлена для нашей службы. В частности, российским производителем учтены пожелания зарубежных коллег из расчёта типовых размеров пожарных депо, высоты автомобильных мостов, а также условий эксплуатации и возможностей технического обслуживания. «Это позволит эффективнее бороться с огнём в сложных климатических условиях. Они незаменимы в мегаполисах, в сельской местности и горных районах», — заключил Александр Куренков.

Отметим, что пожарные цистерны — на базе автомашин КамАЗ — с баками для воды вместимостью 6000 литров и пены 360 литров, производительность насоса 40 литров воды в секунду. Автомобиль оборудован 18 пожарными рукавами разного диаметра. Кроме этого, есть гидрант, гидроэлеватор, который собирает воду из арыков, и необходимое аварийно-спасательное оборудование, инструменты. Также есть три лестницы разной длины.

Автор: