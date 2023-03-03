На перекрёстке мировых дорог

Председатель Кабинета министров — руководитель администрации Президента Акылбек Жапаров выступил в Бишкеке на круглом столе.

Глава Кабмина заявил о важном значении логистических программ в развитии Кыргызстана.

«Инициатива «Один пояс — один путь» представляет собой обширный инфраструктурный проект, запущенный КНР. Он направлен на соединение Азии, Европы и Африки через сеть автомобильных и железных дорог, портов. Кыргызстан играет важную роль, поскольку наша страна расположена на перекрёстке основных транспортных путей, связывающих Китай с Европой и Ближним Востоком. Наша республика активно продвигает своё участие в проекте, что может открыть для нас значительные инвестиционные и торговые возможности», — сказал он.

Акылбек Жапаров рассказал о новом аналитическом докладе ЕАБР, посвящённом структурным изменениям в экономике Центральной Азии. За последние 20 лет ВВП региона увеличился в 7,5 раза, а средний темп роста составил 6,2% — быстрее развивающихся стран и более чем в два раза быстрее мира в целом.

«Мы будем развивать транзитный потенциал путём создания транснациональных логистических хабов, бондовых складов и логистической инфраструктуры для участия в таких цепочках электронной коммерции, которые создадут большое количество рабочих мест, притоков инновационных финансовых технологий — цифровые деньги, криптовалюты и блокчейн. Это позволит нам задать амбициозные темпы роста экономики. Колоссальные объёмы маршрутов электронной коммерции из КНР в Европу проходят мимо нашей страны. В республике выручка на рынке электронной коммерции в 2021 году составила $460 млн. Ожидается, что к 2025 году объём рынка составит $864,1 млн», — заверил Акылбек Жапаров.

Председатель Кабинета министров напомнил, что наша страна достигла соглашения с морским портом Абу-Даби в Объединённых Арабских Эмиратах по расширению доступа к международной торговле через море. Рассматривается вопрос открытия нового международного мультимодального коридора в Россию через Каспийское море. Сухопутная часть нового маршрута пройдёт из Кыргызстана через Узбекистан до морского порта Туркменбаши. Далее грузы предлагается перевозить морским транспортом до российского порта в Астрахани.

Акылбек Жапаров подчеркнул, что малые государства приобретают всё большее значение, а эра стран, богатых природными ресурсами, подходит к концу.

«Те, кто может быстро адаптироваться к новым вызовам и изменениям, сейчас самые сильные. В этих условиях у Кыргызстана есть шанс занять своё место в мировой торговле, основываясь на имеющихся преимуществах», — заключил глава Кабмина.

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