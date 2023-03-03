На полях Министерской встречи «Центральная Азия + США»

Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев встретился с министром иностранных дел Республики Казахстан Мухтаром Тлеуберди.

На двусторонних переговорах, состоявшихся в Астане на полях министерской встречи «С5+1», главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили актуальные вопросы кыргызско-казахстанского сотрудничества, реализацию договорённостей, достигнутых на высшем и высоком уровнях, а также предстоящий график политических контактов глав государств Кыргызстана и Казахстана.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повесток дня. Одним из обсуждённых вопросов стал порядок применения в отношении кыргызстанцев новых правил въезда и пребывания иностранных граждан на территории Казахстана, действующий с января 2023 г. В данном контексте главы МИД двух стран договорились о проведении в ближайшее время консультаций по консульским вопросам.

В Астане министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев встретился с заместителем председателя Кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

Руководители внешнеполитических ведомств двух стран обсудили ключевые вопросы кыргызско-туркменского сотрудничества в политической, торгово-экономической, энергетической, транспортной и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание уделено организации и проведению предстоящих в 2023 году кыргызско-туркменских мероприятий на высшем и высоком уровнях.

Жээнбек Кулубаев также провёл переговоры с государственным секретарём США Энтони Блинкеном.

Обсуждены вопросы двусторонней повестки, перспективные направления сотрудничества, а также совместные планы взаимодействия на 2023 год. Стороны особо отметили возможности укрепления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Министр Жээнбек Кулубаев выразил заинтересованность в привлечении американских компаний с новыми технологиями и современным производством в сферы зелёной экономики, энергетики, цифровизации и другие, представляющие взаимный интерес.

Стороны подчеркнули приверженность к продолжению совместной работы по обеспечению региональной стабильности и безопасности в Центральной Азии. Глава внешнеполитического ведомства Кыргызстана выразил благодарность американской стороне за оказанное содействие в репатриации кыргызских граждан из Сирии, выразив надежду на завершение данного процесса в ближайшее время. Американская сторона приветствовала усилия кыргызской стороны по решению вопросов межгосударственных границ как фактора укрепления региональной стабильности и безопасности. Стороны обсудили и вопросы облегчения и оптимизации выдачи виз для граждан Кыргызстана.

Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев встретился с и.о. министра иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёром Саидовым.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы повестки дня кыргызско-узбекского сотрудничества. Особое внимание уделили реализации итогов государственного визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан.

Наряду с этим министры сверили часы по предстоящим внешнеполитическим мероприятиям на высшем и высоком уровнях, а также обменялись мнениями по международной и региональной проблематике.

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