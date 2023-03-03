Равноправие для всех

Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов участвовал в субрегиональной консультативной встрече партнёров Центральной Азии по расширению цифровых возможностей женщин и девочек в горных регионах для устойчивого развития с учётом гендерных аспектов через обучение.



«В сентябре решением Кабмина утверждена новая Национальная стратегия по достижению гендерного равенства до 2030 года и Национального плана действий на 2022-2024 годы. В документе в качестве основных инструментов для расширения возможностей женщин и девочек предусмотрены использование IT-технологий в рамках процесса цифровизации и адаптационные меры к изменению климата», — сказал Эдиль Байсалов.

Cубрегиональная консультативная встреча партнёров Центральной Азии проведена в рамках подготовки к 67-й сессии комиссии ООН по положению женщин, которая пройдёт в марте в Нью-Йорке, а также мероприятий по резолюции «Устойчивое горное развитие», которая по инициативе Президента объявила 2023-2027 годы «Пятилетием действий по развитию горных регионов».

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