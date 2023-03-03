Это искренний дар китайского народа народу Кыргызстана

31 января площадь Ала-Тоо Бишкека заполнили выстроенные в ряд новенькие пожарные машины, автобусы, машины скорой помощи и даже тракторы с экскаваторами. В соцсетях одна за другой стали появляться фотографии с техникой. Комментарии пестрили вопросами и догадками: кто, что, откуда, кому, почём, бесплатно или в кредит…

Сбылась мечта пожарных Всё прояснилось утром

1 февраля, когда на площадь приехали Президент Садыр Жапаров и посол Китайской Народной Республики Ду Дэвэнь.

Перед каждой машиной стояли водители в спецодежде: возле пожарных автомобилей сотрудники МЧС, рядом с машинами скорой помощи — водители в бордовой форме и национальных калпаках. Калпаки надели и водители новеньких автобусов.

Среди всей техники, заполонившей площадь, выделялись пожарные машины известной китайской компании HOWO.

Как рассказал нашей газете заместитель начальника управления МЧС по городу Бишкеку, полковник Сталбек Абдылда уулу, всего прибыло 100 машин нескольких моделей известной китайской компании HOWO. Одни вмещают пять тонн воды, дежурство на них может нести пожарный расчёт из шести человек.

Другая модель Sino Truck вмещает 8 тонн воды и способна распылять до 100 литров воды в секунду. Причём может использовать воду с расстояния 1,5 километра! Это своего рода пожарно-насосная станция. Кстати, используемые нашими пожарными машины распыляют всего лишь 40 литров воды. Все машины, как сказал наш собеседник, соответствуют новейшим требованиям современного пожаротушения. Или, говоря профессиональным языком, они соответствуют стандарту «Евро-5».

— Ещё одна особенность машин в том, что в них установлено специальное оборудование наряду с катализаторами, которые очищают выхлопные газы. То есть они не загрязняют воздух. В кабине водителя установлен монитор, благодаря которому он может видеть весь периметр управляемого им автотранспорта, — рассказал заместитель начальника.

Наконец сбылась давняя мечта пожарных — они получили не только мощные спецмашины, о которых говорили много лет, но и три пожарные лестницы высотой до 54 метров. Это почти 18 этажей! Впереди, конечно, у пожарных профессиональные учения. Ведь тушить возгорания и спасать людей на такой высоте им ещё не приходилось. Но они уже «горят» желанием попробовать!

Как пояснил Сталбек Абдылда уулу, вся техника будет распределена по девяти управлениям МЧС — семи областям и двум городам — Бишкек и Ош.

Спасибо от Президента

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров от имени кыргызского народа выразил благодарность китайскому народу и его лидеру Си Цзиньпину за безвозмездно предоставленную современную пожарную технику. Он отметил, что Министерству чрезвычайных ситуаций передана современная, мощная техника последнего поколения.

— Мы все с вами свидетели того, как изменение климата приводит к таким природным катаклизмам, как оползни, паводки, сели, пожары, которые уносят жизни людей и наносят экономический вред стране. Поэтому обеспечение безопасности населения страны и регионов является одним из главных вопросов повестки дня, — сказал Президент.

Для пожарных и спасателей Кыргызстана в последнее время приобретается современная техника. К примеру, в 2022 году для МЧС приобрели два вертолёта, 58 пожарных машин и более 80 единиц инженерной техники. Ожидается, что в феврале и марте этого года в России будет закуплено 40 пожарных машин и вертолёт МИ-8.

Президент Садыр Жапаров отметил, что МЧС теперь обеспечено техникой на ближайшие 15-20 лет. Ведомство должно работать и днём и ночью, не покладая рук. Иначе говоря, в случае чего там не смогут сослаться на нехватку техники или устаревшие машины.

Показатель искренних чувств

Пожалуй, госпожа Ду Дэвэнь — единственная из всех глав дипмиссий в Бишкеке, которая чаще других участвует в церемониях передачи безвозмездной помощи на внушительные суммы.

Госпожа посол рассказала, что ещё в разгар пандемии было подписано проектное соглашение о помощи китайского правительства в реализации проекта пожарно-спасательного оборудования Кыргызстана. Позже состоялось несколько контактов и консультаций между двумя сторонами.

— А во время саммита ШОС в Самарканде в сентябре 2022 года Председатель КНР Си Цзиньпин и Президент Садыр Жапаров встретились. И Министерство коммерции Китая и Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызстана подписали соглашение о реализации проекта помощи пожарно-спасательным оборудованием для Кыргызстана, — рассказала посол.

В общей сложности было передано 100 пожарных автомобилей, в том числе аварийно-спасательные пожарные машины, машины пенного тушения, 50-метровые подъёмники, машины для пропаганды и мобилизационные машины, а также вертолётные пожарные ковши и надувные средства спасения с высоты при возгорании, а также противопожарное оборудование.

— Это не только важный результат практического сотрудничества между двумя странами в области чрезвычайных ситуаций и снижения рисков бедствий в рамках «Пояса и пути», но и яркое отражение традиционной дружбы между Китаем и Кыргызстаном. Ярко-красные пожарные машины проехали тысячи миль от Китая, доставив наилучшие пожелания от китайского народа братскому кыргызскому народу, — сказала Ду Дэвэнь.

После торжества часть техники — автобусы, кареты скорой помощи — стала разъезжаться. Красные красавцы — пожарные машины — оставались на площади. Всех их впереди ожидает серьёзная работа: перевозить пассажиров, тушить пожары, спасать людей, благоустраивать город…

Суйунбек ШАМШИЕВ.

Фото редакции.

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