Что такое красота?..

Веками человечество бьётся над определениями канонов красоты. Во времена, когда Рубенс создавал свои шедевры, ценились пышные женские формы и мускулистые мужские. Это видно и по картинам других мастеров эпохи Барокко. Вспоминается работа И. Крамского «Неизвестная», которая привлекала своим изяществом не только ценителей высокого искусства 1880-х годов, но восхищает зрителей и по сей день. Дама, изображённая на картине, довольно худощавого телосложения, говоря современным языком, она могла бы стать звездой экрана или (если рост бы позволил) супермоделью, например. То, что считалось красивым, во все века, годы было РАЗНЫМ…

В девяностые прошлого века мужчины активно занялись походами в «качалки», чтобы хоть как-то приблизить свои формы к образам актёров, сыгравших в нашумевших боевиках. В дело шли всевозможные стимуляторы. По мне, так все эти добавки — сплошная неполезная химия для приобретения рельефных мускулов. Время шло, и прекрасная половина человечества стала активно посещать салоны красоты, пластических хирургов, накачивая всё, что можно было накачать, — от губ до, пардон, «пятой точки». А не так давно прочитала в одном из новомодных журналов, что губы теперь нужно не накачивать, а, наоборот, уменьшать. Так никаких губ на их модные тенденции не напасёшься! В фэшн-индустрии были и печальные случаи, когда для достижения фотогеничного мелованного тона лица модели употребляли наркотики. А чтобы не толстеть, два пальца в рот вставляли — и прощай завтрак, обед, ужин… Анорексия стала настоящим бичом модельного бизнеса в одно время. Тогда наконец-то работницам подиума разрешили немного пополнеть.

Про все эти ротации восприятия красоты вспоминаю, потому что процесс этот становится более навязчивым. Теперь для юношей всё актуальней образ некоего человека — с компьютером вместо головы, которому в принципе необязательно следить за собой, достаточно лишь хорошо зарабатывать. А как же стремление к личностной многогранности, и опрятность, и здоровый образ жизни, занятие каким-либо спортом, уважение к старшим, к любимой девушке (будущей спутнице по жизни, возможно), другое? Прочитала в Сети намедни комментарий одного компьютерного «гения», что театры нужно закрыть, актёров разогнать, а помещения отдать компьютерщикам! О как!.. Профессии, связанные с IT-технологиями, безусловно, востребованы сейчас, и это хорошо. Но, если сфокусироваться на одном направлении, другие со временем окажутся в упадке.

Многих девушек молоденьких сейчас привлекают серо-буро-малиновые кислотные цвета, которыми они и волосы «украшают», и тело. Кофты на несколько размеров больше свисают с плеч, напоминая одежду, отобранную у бродяги. Пирсинги, длиннющие ногти с лаком странных оттенков, открытые пупки, обувь на гигантской подошве и многое другое, вызывающее уж точно не восхищение. У большинства девчат (надеюсь) такие увлечения пройдут, это успокаивает.

Каноны красоты менялись и будут меняться. За ними гнаться не нужно, как мне кажется. И уж тем более переживать не стоит, если мужчина или женщина не соответствует чьему-то восприятию прекрасного. Красота всегда является миру изнутри — из разума и сердца, убеждаюсь в этом снова и снова. Каждому мужчине и любой женщине в идеале всегда нужно быть красивыми только для одного СВОЕГО особенного человека, который (ая), полюбив, будет видеть в партнёре самое лучшее!

Нина ГОРШКОВА.

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