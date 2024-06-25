Контакты с Германией

Первый заместитель председателя Кабинета министров Адылбек Касымалиев выступил на кыргызско-германском бизнес-форуме “День экономики Кыргызстана в городе Франкфурт-на-Майне”.

В своей речи он отметил, что наша делегация прибыла из самого сердца региона Центральной Азии – из Кыргызстана – в один из центров финансовой и деловой жизни не только Германии, но и всего европейского континента, город Франкфурт-на-Майне. “Мы приехали к своим старым друзьям, чтобы вместе подумать над тем, что мы можем и что нам нужно сделать для продвижения нашего двустороннего партнёрства”, – заявил Адылбек Касымалиев.

Он также добавил, что за 32 года взаимного сотрудничества германские партнёры реализовали в нашей стране целый ряд социально-значимых проектов, особо отметив открытие Противотуберкулёзной клиники и Перинатального центра в Бишкеке, построенных и оборудованных по самым современным стандартам.

Первый зампред Кабмина подробно остановился на экономических показателях между двумя странами. “Совместный товарооборот за последние четыре года демонстрирует увеличение в 5,5 раза, в том числе импорт – почти в 6 раз. Также в Кыргызстане осуществляют деятельность более 180 совместных кыргызско-немецких предприятий”, – акцентировал он.

Адылбек Касымалиев рассказал и о текущей ситуации в экономике страны, отметив, что с 2020 года Кыргызстан перешёл от громоздкой модели государственного управления к более мобильной и гибкой. “Это позволило нам лучше координировать экономические процессы, оперативно реагировать на институциональные потребности делового сообщества и, самое главное, принимать без промедления нужные для республики решения. За последние годы наша экономика демонстрирует устойчивое развитие, средние темпы роста ВВП составили более 7%, а в первом квартале 2024 года он ускорился до 8,8%”, – сказал первый зампред Кабмина и призвал представителей германского бизнеса к участию в инвестиционных проектах.

“Предпринятые фискальные реформы позволили создать в Кыргызстане наиболее либеральный налоговый режим в Центральной Азии. Германские компании и предприниматели смогут использовать все имеющиеся возможности, активно инвестировать в совместные предприятия”, – подчеркнул Адылбек Касымалиев.

Он также рассказал о реализации стратегических проектов, таких как строительство железной дороги по маршруту Китай – Кыргызстан – Узбекистан и Камбар-Атинской ГЭС-1.

В завершение выступления Адылбек Касымалиев отметил, что потенциал взаимного сотрудничества между двумя странами раскрыт неполностью. “Германия – один из ключевых партнёров в Европе не только в политике, но и в торгово-экономическом направлении”, – заключил Адылбек Касымалиев.

По итогам бизнес-форума во Франкфурте-на-Майне подписан ряд документов. В частности, меморандум о взаимопонимании между Фондом зелёной энергетики и Немецко-французской банковской группой ODDO BHF. Также контракты на поставку сельскохозяйственной техники для лизинга между ОАО “Айыл Банк”, ОсОО “МТС Стандарт Агросервис” и компаниями Amazonen-Werke и Grimme Landmaschinenfabrik.

Кроме этого, во время рабочей поездки во Франкфурте-на-Майне Адылбек Касымалиев встретился с управляющим директором “АКА Банка” Марком Венчиком. Они обсудили сотрудничество в таких направлениях, как поддержка предпринимательства, улучшение инфраструктуры, развитие торговой логистики, а также проекты, направленные на увеличение товарооборота между двумя странами. Также стороны наметили реализацию совместных проектов в банковской сфере.

Адылбек Касымалиев сообщил, что Кыргызстан заинтересован в налаживании и развитии контактов с Германией. Он также добавил, что Кабинетом министров принимаются решительные меры, направленные на повышение доверия к банковской системе. В данном контексте он предложил немецким банкам рассмотреть возможность открытия корреспондентских счетов в Кыргызстане. По словам Адылбека Касымалиева, это стало бы значительным шагом в укреплении взаимного сотрудничества между нашими странами.

В свою очередь Марк Венчик выразил готовность к сотрудничеству во всех областях, представляющих взаимный интерес, в частности, в сфере возобновляемых источников энергии, здравоохранения и добычи критических минералов, логистики.

Марк Венчик позитивно отметил положительные тенденции в экономическом развитии Кыргызстана, существенное укрепление бюджетной дисциплины и улучшение макроэкономических показателей за последние годы.