В Оше внедрят опыт цифровых систем Санкт-Петербурга

Состоялась встреча мэра города Оша Бакытбека Жетигенова с делегацией специалистов по цифровизации из Санкт-Петербурга – города-побратима южной столицы.

На встрече представители делегации во главе с заместителем председателя Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга Дмитрием Кузьминым рассказали о внедрении информационных технологий, нейросетей, системы видеоаналитики в различных городских сферах, в том числе в деятельности ситуационного и мониторингового центра по регулированию работы в сфере безопасности, транспорта, коммунальной, социальной и других сферах.

Особо отмечено важное значение внедрения платформ чат-ботов и работы роботов для распространения соответствующей информации для горожан и гостей города, оперативного оповещения информацией в случае ЧС, мониторинга СМИ и социальных сетей, взаимодействия профильных служб и организаций, получения справок, вызова экстренных служб.

В рамках визита специалисты ознакомились с деятельностью городских предприятий и служб, а также запланировали реализацию пилотных проектов по цифровизации в городе Оше.

Необходимо отметить, что Санкт-Петербург имеет 20-летний опыт внедрения цифровых технологий, здесь функционирует более ста информационных систем. Также есть практика экспорта опыта и технологий в ряд арабских и азиатских стран.