Ворота на рынок Поднебесной

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров выступил на официальной церемонии открытия выставки VIII ЭКСПО “Китай – Евразия: Новые возможности на Шёлковом пути и сила новой жизни Евразии” в Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.

В своей речи он подчеркнул важность мероприятия, объединившего политических лидеров и руководителей бизнеса. “Кыргызстан прилагает все усилия для создания благоприятного инвестиционного климата для иностранных компаний, инвесторов и предпринимателей.

Инвестиции у нас защищены законом. Открытость экономики, либеральный торговый и валютный режим, членство во Всемирной торговой организации и ЕАЭС свидетельствуют о том, что наша республика является перспективной для вложений средств”, – сказал Акылбек Жапаров.

Глава Кабмина добавил, что рост экономики в последние годы демонстрирует стабильное развитие.

Так, ВВП составил 7% и превысил 1 триллион 229 миллиардов сомов. Данные показатели позволили запустить крупные инфраструктурные проекты. В частности, по строительству Камбар-Атинской ГЭС-1. Благодаря этому объекту наша страна может стать важным звеном в продвижении инициативы “Зелёный Шёлковый путь. Богатые водные ресурсы Кыргызстана – возможно наиболее важный природный дар страны”.

Он также отметил, что наша республика обладает огромными туристическим потенциалом и пригласил заинтересованные компании к сотрудничеству.

“Обсуждается вопрос открытия дополнительного автодорожного пункта пропуска на границе Кыргызстана и Китая. Совершенствование транспортной системы привлечёт дополнительные объёмы международных транзитных грузов, а также улучшится торговля между Поднебесной и странами Центральной и Западной Азии, Персидского залива и Европы. А для развития этой сферы особо важен проект строительства совместной инфраструктурной железной дороги “Китай-Кыргызстан-Узбекистан”, – заключил председатель Кабмина.

По мнению глав делегаций и крупнейших международных финансовых организаций, выступивших на официальной церемонии открытия выставки, “Китай-Евразия ЭКСПО” вносит вклад в углубление сотрудничества между Азией и Европой и стала важным каналом сотрудничества Поднебесной с соседними странами.

После официальной части Акылбек Жапаров вместе с членом Политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии Китая Ма Синжуй, главами делегаций, а также руководителями крупнейших международных организаций ознакомились с продукцией ведущих мировых компаний, представленных на выставке. В ней участвовало более 10 тыс. фирм в сферах энергетики, лёгкой промышленности, цифровых технологий, сельского хозяйства, культуры и туризма. Также состоялось около 60 форумов и специальных мероприятий.

К слову, на международной выставке установлен национальный павильон Кыргызстана, в котором представлено более 110 видов продукции 70 отечественных компаний. Основная их цель – продвижение наших товаров на китайский рынок.

Не с пустыми руками

На международной выставке “Китай-Евразия ЭКСПО” подписано более 40 документов между нашими государственными органами и Китаем, а также бизнес-сообществом. В частности, в энергетике, машиностроении, логистике, торговом обороте, горнодобывающей промышленности на $1 млрд 500 млн.

Заместитель Председателя Кабинета министров Бакыт Торобаев отметил, что Кыргызстан продолжит работу над созданием благоприятных условий для предпринимателей, вносящих вклад в экономику двух стран.

Отметим, что на церемонии подписания присутствовали предприниматели, заинтересованные в реализации совместных проектов Кыргызстана и Китая. Они также проводили встречи в формате B2B по своим отраслям, рассматривали предложения и инвестиционные проекты.

Важные переговоры в Урумчи

Во время рабочего визита в Урумчи Акылбек Жапаров встретился с членом Политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии Китая, секретарём партийного комитета СУАР Ма Синжуем. Они обсудили сотрудничество в торгово-экономической, транспортной, контрольно-пропускной, энергетической и культурно-гуманитарной сферах. К слову, по данным китайской стороны, по итогам прошлого года объём взаимного товарооборота составил $19 млрд 804 млн.

Глава Кабмина отметил, что наша страна хочет увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции в Поднебесную, где СУАР играет ключевую роль, на китайский рынок. На таможенной территории пункта пропуска “Улугчат” уже выделено 13 гектаров земли под строительство склада для приёма и хранения товаров. “Я также предлагаю создать центры электронной коммерции и логистики. Для торгово-логистического комплекса предусмотрены земли в Ошской и Нарынской областях”, – сказал Акылбек Жапаров.

Стороны отметили, что полноценная работа контрольно-пропускных пунктов “Иркештам” и “Торугарт” является ключевым фактором дальнейшего роста взаимной торговли между двумя странами. Так, на КПП “Иркештам” завершается возведение “моста кыргызско-китайской дружбы”. Также отмечены преимущества расширения пограничных дорог, создание ленточного конвейера и логистической базы.

В ходе переговоров они договорились открыть в этом году новый пункт пропуска “Бедель” на кыргызско-китайской границе, а также начать строительство автодороги “Барскоон-Учтурфан-Аксу”.

Стороны также коснулись создания железной дороги “Китай-Кыргызстан-Узбекистан”. Ожидается в ближайшее время подписание трёхстороннего коммерческого соглашения.

Акылбек Жапаров отметил, что сотрудничество с Поднебесной в области энергетики, в том числе реализация проектов по возобновляемым источникам энергии, является перспективным для обеих стран.

А в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества глава Кабмина предложил организовать в Кыргызстане концерт театральной группы и фольклорного ансамбля, состоящего из этнических кыргызов Китая.

В свою очередь Ма Синжуй выразил готовность поддержать все проекты, представляющие интерес для обеих сторон. “Уверен, что под руководством глав государств эффективное кыргызско-китайское стратегическое многоплановое сотрудничество выйдет на новый уровень. Китай придаёт особое значение развитию отношений с Кыргызстаном. Контрольно-пропускные пункты между двумя республиками также граничат с СУАР, китайская сторона заинтересована в их полноценном функционировании. Мы приложим все необходимые усилия для поддержания растущей тенденции взаимной торговли”, – сказал он.

Акылбек Жапаров встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Они обсудили три перспективных инфраструктурных проекта, включённых в повестку двустороннего сотрудничества. Затронули и строительство Камбаратинской ГЭС-1 и ГЭС на реке Чаткал. Также поговорили о создании автодороги Талас-Чаткал-Ташкент. Отмечено, что сейчас разрабатывается дорожная карта, а реализация проекта позволит увеличить взаимную торговлю и повысить туристический потенциал двух республик. Обсудили и активизацию совместной работы по строительству конвейерной ленты и угольного логистического центра, направленных на поставку угля из Кыргызстана в Узбекистан. Стороны отметили, что принятие практических мер по продвижению этих инфраструктурных проектов укрепит братские стратегические отношения между двумя странами.

Помимо этого, Акылбек Жапаров встретился с президентом компании “TBEA Company Limited” Чжан Синем. Они обсудили реализованные проекты по модернизации ТЭЦ Бишкека, высоковольтной ЛЭП “Датка-Кемин” и строительства подстанции, улучшение ЛЭП южных регионов республики и дальнейшие планы.

Председатель Кабмина призвал компанию участвовать в развитии программ по возобновляемым источникам энергии в Кыргызстане. Одним из направлений сотрудничества является внедрение технологий по зарядке электромобилей и установке соответствующих устройств. В свою очередь Чжан Синь выразил готовность реализовывать с Кыргызстаном новые идеи и энергетические проекты.

Акылбек Жапаров также встретился с заместителем председателя Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC) Лу Течжуном. Они обсудили двустороннее сотрудничество в области энергетики, в частности, строительство солнечных электростанций, а также перспективы реализации проектов в других отраслях экономики.

По итогам между ОсОО “Фортис KG”, ОАО “Национальная электрическая сеть Кыргызстана” и Фондом зелёной энергетики подписан инвестиционный проект о строительстве солнечной электростанции общей мощностью 400 МВт на участке Кара-Талаа.