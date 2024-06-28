Ворота на рынок Поднебесной

Слово Кыргызстана
Железнодорожное полотно возможностей

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров выступил на официальной церемонии открытия выставки VIII ЭКСПО “Китай – Евразия: Новые возможности на Шёлковом пути и сила новой жизни Евразии” в Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.

Ворота на рынок ПоднебеснойВ своей речи он подчеркнул важность мероприятия, объединившего политических лидеров и руководителей бизнеса. “Кыргызстан прилагает все усилия для создания благоприятного инвестиционного климата для иностранных компаний, инвесторов и предпринимателей.

Инвестиции у нас защищены законом. Открытость экономики, либеральный торговый и валютный режим, членство во Всемирной торговой организации и ЕАЭС свидетельствуют о том, что наша республика является перспективной для вложений средств”, – сказал Акылбек Жапаров.
Глава Кабмина добавил, что рост экономики в последние годы демонстрирует стабильное развитие.

Так, ВВП составил 7% и превысил 1 триллион 229 миллиардов сомов. Данные показатели позволили запустить крупные инфраструктурные проекты. В частности, по строительству Камбар-Атинской ГЭС-1. Благодаря этому объекту наша страна может стать важным звеном в продвижении инициативы “Зелёный Шёлковый путь. Богатые водные ресурсы Кыргызстана – возможно наиболее важный природный дар страны”.

Он также отметил, что наша республика обладает огромными туристическим потенциалом и пригласил заинтересованные компании к сотрудничеству.

“Обсуждается вопрос открытия дополнительного автодорожного пункта пропуска на границе Кыргызстана и Китая. Совершенствование транспортной системы привлечёт дополнительные объёмы международных транзитных грузов, а также улучшится торговля между Поднебесной и странами Центральной и Западной Азии, Персидского залива и Европы. А для развития этой сферы особо важен проект строительства совместной инфраструктурной железной дороги “Китай-Кыргызстан-Узбекистан”, – заключил председатель Кабмина.

По мнению глав делегаций и крупнейших международных финансовых организаций, выступивших на официальной церемонии открытия выставки, “Китай-Евразия ЭКСПО” вносит вклад в углубление сотрудничества между Азией и Европой и стала важным каналом сотрудничества Поднебесной с соседними странами.

Ворота на рынок ПоднебеснойПосле официальной части Акылбек Жапаров вместе с членом Политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии Китая Ма Синжуй, главами делегаций, а также руководителями крупнейших международных организаций ознакомились с продукцией ведущих мировых компаний, представленных на выставке. В ней участвовало более 10 тыс. фирм в сферах энергетики, лёгкой промышленности, цифровых технологий, сельского хозяйства, культуры и туризма. Также состоялось около 60 форумов и специальных мероприятий.

К слову, на международной выставке установлен национальный павильон Кыргызстана, в котором представлено более 110 видов продукции 70 отечественных компаний. Основная их цель – продвижение наших товаров на китайский рынок.

Не с пустыми руками

На международной выставке “Китай-Евразия ЭКСПО” подписано более 40 документов между нашими государственными органами и Китаем, а также бизнес-сообществом. В частности, в энергетике, машиностроении, логистике, торговом обороте, горнодобывающей промышленности на $1 млрд 500 млн.

Заместитель Председателя Кабинета министров Бакыт Торобаев отметил, что Кыргызстан продолжит работу над созданием благоприятных условий для предпринимателей, вносящих вклад в экономику двух стран.

Отметим, что на церемонии подписания присутствовали предприниматели, заинтересованные в реализации совместных проектов Кыргызстана и Китая. Они также проводили встречи в формате B2B по своим отраслям, рассматривали предложения и инвестиционные проекты.

Важные переговоры в Урумчи

Во время рабочего визита в Урумчи Акылбек Жапаров встретился с членом Политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии Китая, секретарём партийного комитета СУАР Ма Синжуем. Они обсудили сотрудничество в торгово-экономической, транспортной, контрольно-пропускной, энергетической и культурно-гуманитарной сферах. К слову, по данным китайской стороны, по итогам прошлого года объём взаимного товарооборота составил $19 млрд 804 млн.

Ворота на рынок ПоднебеснойГлава Кабмина отметил, что наша страна хочет увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции в Поднебесную, где СУАР играет ключевую роль, на китайский рынок. На таможенной территории пункта пропуска “Улугчат” уже выделено 13 гектаров земли под строительство склада для приёма и хранения товаров. “Я также предлагаю создать центры электронной коммерции и логистики. Для торгово-логистического комплекса предусмотрены земли в Ошской и Нарынской областях”, – сказал Акылбек Жапаров.

Стороны отметили, что полноценная работа контрольно-пропускных пунктов “Иркештам” и “Торугарт” является ключевым фактором дальнейшего роста взаимной торговли между двумя странами. Так, на КПП “Иркештам” завершается возведение “моста кыргызско-китайской дружбы”. Также отмечены преимущества расширения пограничных дорог, создание ленточного конвейера и логистической базы.

В ходе переговоров они договорились открыть в этом году новый пункт пропуска “Бедель” на кыргызско-китайской границе, а также начать строительство автодороги “Барскоон-Учтурфан-Аксу”.
Стороны также коснулись создания железной дороги “Китай-Кыргызстан-Узбекистан”. Ожидается в ближайшее время подписание трёхстороннего коммерческого соглашения.

Акылбек Жапаров отметил, что сотрудничество с Поднебесной в области энергетики, в том числе реализация проектов по возобновляемым источникам энергии, является перспективным для обеих стран.

А в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества глава Кабмина предложил организовать в Кыргызстане концерт театральной группы и фольклорного ансамбля, состоящего из этнических кыргызов Китая.

Ворота на рынок ПоднебеснойВ свою очередь Ма Синжуй выразил готовность поддержать все проекты, представляющие интерес для обеих сторон. “Уверен, что под руководством глав государств эффективное кыргызско-китайское стратегическое многоплановое сотрудничество выйдет на новый уровень. Китай придаёт особое значение развитию отношений с Кыргызстаном. Контрольно-пропускные пункты между двумя республиками также граничат с СУАР, китайская сторона заинтересована в их полноценном функционировании. Мы приложим все необходимые усилия для поддержания растущей тенденции взаимной торговли”, – сказал он.

Акылбек Жапаров встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Они обсудили три перспективных инфраструктурных проекта, включённых в повестку двустороннего сотрудничества. Затронули и строительство Камбаратинской ГЭС-1 и ГЭС на реке Чаткал. Также поговорили о создании автодороги Талас-Чаткал-Ташкент. Отмечено, что сейчас разрабатывается дорожная карта, а реализация проекта позволит увеличить взаимную торговлю и повысить туристический потенциал двух республик. Обсудили и активизацию совместной работы по строительству конвейерной ленты и угольного логистического центра, направленных на поставку угля из Кыргызстана в Узбекистан. Стороны отметили, что принятие практических мер по продвижению этих инфраструктурных проектов укрепит братские стратегические отношения между двумя странами.

Помимо этого, Акылбек Жапаров встретился с президентом компании “TBEA Company Limited” Чжан Синем. Они обсудили реализованные проекты по модернизации ТЭЦ Бишкека, высоковольтной ЛЭП “Датка-Кемин” и строительства подстанции, улучшение ЛЭП южных регионов республики и дальнейшие планы.

Ворота на рынок ПоднебеснойПредседатель Кабмина призвал компанию участвовать в развитии программ по возобновляемым источникам энергии в Кыргызстане. Одним из направлений сотрудничества является внедрение технологий по зарядке электромобилей и установке соответствующих устройств. В свою очередь Чжан Синь выразил готовность реализовывать с Кыргызстаном новые идеи и энергетические проекты.

Акылбек Жапаров также встретился с заместителем председателя Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC) Лу Течжуном. Они обсудили двустороннее сотрудничество в области энергетики, в частности, строительство солнечных электростанций, а также перспективы реализации проектов в других отраслях экономики.

По итогам между ОсОО “Фортис KG”, ОАО “Национальная электрическая сеть Кыргызстана” и Фондом зелёной энергетики подписан инвестиционный проект о строительстве солнечной электростанции общей мощностью 400 МВт на участке Кара-Талаа.

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