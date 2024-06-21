22 июня, ровно в четыре часа…

Для жителей старшего поколения начало Великой Отечественной войны стоит особняком. Это день траура и скорби. Кыргызстанцы, как и все жители тогдашней страны, грудью встали на её защиту. И хотя времени с той траурной даты прошло много, мы до сих пор чтим и помним погибших в страшной бойне.

Киргизская ССР отправила на фронт каждого четвёртого жителя. Всего призвали более 363 тысяч кыргызстанцев. Погибли около 100 тысяч. Орденами и медалями награждены свыше 150 тысяч.

Когда у меня появилась возможность в этот день в прошлом году посетить знаковое место для всех жителей Ленинградской области, поехал, не раздумывая. На Ладожском озере, на территории музея “Дорога жизни” в Осиновце участники траурной панихиды отдали дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной.

За час до начала мероприятия стали подходить ветераны, жители Ленобласти. У многих в руках красные гвоздики. Гостей у входа встречали военнослужащие почётного караула.

Едва стрелки часов пробили четыре часа, как из динамика послышались звуки метронома. После чего из репродуктора в записи раздался голос Левитана. Известный на весь Советский Союз диктор объявил, что сегодня немецко-фашистские войска вероломно напали на СССР.

На календаре истории нашего государства этот день имеет особое значение как день памяти и скорби. Чуть позже это трудное для нашей страны время назовут эпохой мужества и героизма, человеческого физического напряжения, тяжёлых испытаний и неисчислимых потерь.

Память о Великом подвиге советского народа-победителя – это наша гордость, которую сегодняшнему поколению необходимо не только сохранить, но и передать следующим поколениям.

– В России ровно 82 года назад наступил самый страшный день для всей страны. Только за одни сутки погибли более 80 тысяч советских граждан. Причём это не только кадровые военнослужащие, солдаты и офицеры, а в основном гражданское население. Огромные потери для нашей страны. Но тогда не знали, что в этой кровавой бойне Советский Союз потеряет больше 27 миллионов своих сограждан.

“Сегодня, в ночь с 21 на 22 июня, ни один человек не должен спать. Это малая толика, что можно сделать ради памяти всех погибших. Поэтому в это утро мы должны вспомнить всех. У каждого, кто присутствует здесь, есть родственники, не вернувшиеся с войны. По сложившейся уже традиции в это утро мы собираемся на “Дороге жизни” уже шестой год. Я думаю, эти два слова не надо никому объяснять не только в Санкт-Петербурге, но и по всей стране. Это словосочетание стало не только символом страданий, но и подвига народа. Сегодняшний день можно назвать и днём героизма. Благодаря мужеству советского народа мы заложили основы будущей Победы весной 1945 года”, – поделился директор Центрального военно-морского музея Руслан Нехай.

После чего началось возложение цветов и венков к памятнику “Героям Ладоги”. На рейде Ладожского озера в утренней дымке – военный водолазный катер. Именно это судно стало основным звеном траурного мероприятия. На моряков Ленинградской флотилии возлагалась почётная миссия спустить на воду памятный венок. Участники митинга отдают честь, склонив головы. Военный оркестр играет гимн России.

На берегу с рацией в руках прохаживался капитан второго ранга. Как потом выяснилось, именно этот офицер руководил действиями катера. Заместитель по политической части Артём Петров поделился секретами подготовки к траурному мероприятию.

– Начало Великой Отечественной значимо для моряков Ленинградской флотилии. Она приняла участие в боевых действиях уже с третьей недели войны. Наше соединение, 105-я бригада кораблей охраны водного района, сформировано 15 июля 1941 года. По сути, начало войны подтолкнуло к созданию нашего подразделения. Сегодня мы многое делаем для воспитания моряков. Чуть позже у них будет возможность ознакомиться с экспонатами музея. Этот ритуал, который мы сейчас провели, большая честь для любого военнослужащего. По корабельному расписанию экипаж в это время должен был спать. Но все как один участвуют в этом мероприятии.

“Сегодняшний траурный митинг – очень правильная вещь. Честно признаюсь, рад, что так всё хорошо организовано. Патриотические мероприятия зачастую проводят для галочки. Здесь же чувствовалось, что всё сделано на совесть. Оценка всему этому – слёзы пришедших почтить память погибших ветеранов”, – прокомментировал начальник отдела по молодёжной политике, туризму и межнациональным отношениям Антон Линдо.

Официальные мероприятия закончились, а собравшихся ждал концерт художественной самодеятельности.

Юрий КУЗЬМИНЫХ.

Фото автора.