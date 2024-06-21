Президент России озвучил условия начала переговоров по Украине

Президент Российской Федерации Владимир Путин 14 июня на встрече с руководством Министерства иностранных дел России дал оценку текущей обстановке в глобальных и региональных делах, а также поставил соответствующие задачи перед внешнеполитическим ведомством. Все они подчинены главной цели: созданию условий для устойчивого развития страны, обеспечения её безопасности и повышения благосостояния российских семей.

Про многополярный мир

Президент России заявил, что мир стремительно меняется. “Как прежде уже не будет ни в глобальной политике, ни в экономике, ни в технологической конкуренции. Всё больше государств стремятся к укреплению суверенитета, самодостаточности, национальной и культурной идентичности. На авансцену выходят страны глобального Юга, Востока, растёт роль Африки и Латинской Америки. Мы всегда, ещё с советских времён, говорили о важности этих регионов мира, но сегодня динамика совсем другая, и это становится заметно. Заметно ускорились и темпы трансформации в Евразии, где активно реализуется целый ряд масштабных интеграционных проектов”, – отметил Владимир Путин.

Президент выразил уверенность, что глубинные, системные изменения внушают оптимизм и надежду, ведь утверждение принципов многополярности, многосторонности в международных делах, включая уважение к международному праву, широкую представительность, позволяют вместе решать самые сложные проблемы к общей пользе, выстраивать взаимовыгодные отношения, сотрудничество суверенных государств в интересах благополучия и безопасности народов.

Международная дискуссия о параметрах взаимодействия государств в многополярном мире, о демократизации всей системы международных отношений, по мнению российского лидера, уже идёт. “С коллегами по Содружеству Независимых Государств мы согласовали и приняли совместный документ о международных отношениях в многополярном мире. Пригласили партнёров к разговору по этой тематике и на других международных площадках, в первую очередь в ШОС и БРИКС”, – отметил Президент России.

Общая неделимая безопасность

“Мы заинтересованы в том, чтобы этот диалог получил серьёзное развитие и в стенах ООН, в том числе по такой базовой, жизненно важной для всех теме, как создание системы неделимой безопасности. Иными словами, утверждение в мировых делах принципа, по которому безопасность одних не может быть обеспечена за счёт безопасности других”, – заявил Владимир Путин.

Президент России напомнил, что в конце XX века после окончания острой военно-идеологической конфронтации у мирового сообщества был уникальный шанс построить надёжный, справедливый порядок в области безопасности. Однако западные державы во главе с США сочли, что они победили в “холодной войне” и вправе самостоятельно определять, как следует обустроить мир.

Практическим выражением такого мировоззрения стал проект неограниченного в пространстве и во времени расширения Североатлантического блока. Про обещания, дававшиеся Советскому Союзу, а затем и России в конце 80-х и начале 90-х годов о невключении в блок новых участников, спокойно забыли. Попытки России договориться о создании конструктивной системы безопасности в Европе остались без ответа.

Между тем достаточно быстро стало понятно, что западная схема, провозглашённая единственно правильной для обеспечения безопасности и процветания в Европе и мире, не работает на самом деле. Вспомним трагедию на Балканах. Внутренние проблемы – конечно, они были, – накопившиеся в бывшей Югославии, резко обострились из-за грубого внешнего вмешательства. Уже тогда во всей красе проявил себя главный принцип дипломатии по-натовски – глубоко порочный и бесплодный при решении сложных междоусобных конфликтов, а именно: обвинить одну из сторон, которая им по каким-то причинам не очень нравится, во всех грехах и обрушить на неё всю политическую, информационную и военную мощь, экономические санкции и рестрикции. Те же подходы применялись в разных частях света, мы с вами очень хорошо об этом знаем: Ирак, Сирия, Ливия, Афганистан и так далее.

Сейчас Запад стремится нахраписто влезть в дела Ближнего Востока. Монополизировали когда-то это направление, и результат всем понятен и очевиден сегодня. Южный Кавказ, Центральная Азия.

Два года назад на саммите НАТО в Мадриде объявили о том, что альянс будет заниматься теперь вопросами безопасности не только в Евро-Атлантике, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Дескать, и там без них не могут обойтись. Очевидно, что за этим стоит попытка усилить давление на те страны региона, развитие которых они решили сдерживать. Как известно, на одном из первых мест в этом списке находится Россия.

В связи с этим Владимир Путин заявил, что международную систему безопасности необходимо создавать заново. Это требует совместной проработки со всеми заинтересованными странами вариантов обеспечения безопасности в Евразии.

Что для этого предстоит сделать и на каких принципах?

Первое – надо наладить диалог со всеми потенциальными участниками такой будущей системы безопасности. И для начала проработать необходимые вопросы с государствами, открытыми к конструктивному взаимодействию с Россией.

Второе – важно исходить из того, что будущая архитектура безопасности открыта для всех евразийских стран, которые пожелают принять участие в её создании. “Для всех” означает, что и европейских, и натовских стран, безусловно, тоже. Мы живём на одном континенте, что бы ни происходило, нельзя географию поменять, нам так или иначе придётся сосуществовать и работать вместе.

Третье. Для продвижения идеи системы евразийской безопасности нужно значительно активизировать диалоговый процесс между уже работающими в Евразии многосторонними организациями. Речь прежде всего о Союзном государстве, Организации Договора о коллективной безопасности, Евразийском экономическом союзе, Содружестве Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества.

Четвёртое. Считаем, что пришло время начать широкое обсуждение новой системы двусторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности в Евразии. При этом в перспективе надо вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в евразийском регионе.

Пятое. Важной частью евразийской системы безопасности и развития, безусловно, должны стать вопросы экономики, социального благополучия, интеграции и взаимовыгодного сотрудничества, решение таких общих проблем, как преодоление бедности, неравенства, климат, экология, выработка механизмов реагирования на угрозы пандемии и кризисов в глобальной экономике – всё важно.

Украинский кризис

Президент России отметил, что кризис, связанный с Украиной, – это не конфликт двух государств, тем более двух народов, вызванный какими-то проблемами между ними. События на Украине – прямой результат мирового и европейского развития конца XX – начала XXI века, той агрессивной, бесцеремонной и абсолютно авантюрной политики, которую Запад проводил и проводит все эти годы задолго до того, как началась специальная военная операция.

Миллионы жителей Украины, в первую очередь её восточных регионов, выступили против переворота в 2014 году. Новые власти в Киеве стали готовить удар по русскоязычному населению в Крыму, который в 1954 году был передан от РСФСР Украине с нарушением всех, даже действовавших тогда в Советском Союзе, норм закона и процедур. В этой ситуации, разумеется, Россия не могла оставить без защиты крымчан и севастопольцев. Они сделали свой выбор, и в марте 2014 года, как известно, произошло историческое воссоединение Крыма и Севастополя с Россией.

Вместо реального мирного процесса, вместо политики реинтеграции и национального примирения, о которой любили разглагольствовать в Киеве, Донбасс в течение восьми лет обстреливали.

24 февраля 2022 года Россия была вынуждена объявить о начале специальной военной операции.

Обращаясь к гражданам России, к жителям Донецкой и Луганской республик, к украинскому обществу, тогда Президент Российской Федерации обозначил цели этой операции – защитить людей на Донбассе, восстановить мир, провести демилитаризацию и денацификацию Украины и тем самым отвести угрозы от нашего государства, восстановить баланс в сфере безопасности в Европе.

Стамбульские переговоры

По словам Президента России, сторонам действительно удалось выйти на договорённости, которые устраивали и Москву, и Киев. Эти договорённости были положены на бумагу и парафированы в Стамбуле главой украинской переговорной делегации. Значит, киевские власти устраивало такое решение вопроса.

Документ назывался “Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины”. Он носил компромиссный характер, но его ключевые пункты шли в русле наших принципиальных требований, решали задачи, которые были заявлены как основные, даже при начале специальной военной операции.

Однако сразу же, на следующий день после отвода российских войск от Киева, руководство Украины приостановило своё участие в переговорном процессе, устроив известную провокацию в Буче, и отказалось от подготовленного варианта договорённостей. Сегодня понятно, для чего нужна была эта грязная провокация, – чтобы как-то объяснить отказ от тех результатов, которые были достигнуты в ходе переговоров. Путь к миру опять был отвергнут.

Сделано это, по словам Президента России, по указке со стороны западных кураторов, включая бывшего премьер-министра Великобритании, в ходе визита которого в Киев было прямо сказано: никаких договорённостей, нужно победить Россию на поле боя, добиться её стратегического поражения.

Условия прекращения огня

Владимир Путин заявил, что Россия готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Условия для начала такого разговора просты и сводятся к следующему. Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению, и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с российской стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры.

Президент подчеркнул, что принципиальная позиция России – нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины, её демилитаризация и денацификация, тем более что с этими параметрами все в целом согласились ещё в ходе стамбульских переговоров в 2022 году. Безусловно, должны быть в полной мере обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан на Украине, признаны новые территориальные реалии, статус Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как субъектов Российской Федерации.

“Считаю, что Россия предлагает вариант, который позволит реально завершить войну на Украине, то есть мы призываем к тому, чтобы перевернуть трагическую страницу истории и пусть трудно, постепенно, шаг за шагом, но начать восстанавливать отношения доверия и добрососедства между Россией и Украиной и в целом в Европе”, – отметил Владимир Путин.