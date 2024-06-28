Альберт ЗУЛЬХАРНЕЕВ: Кыргызстан – страна больших возможностей, о потенциале которой не все догадываются

Что мы знаем о Россотрудничестве? Задаются ли этим вопросом люди, когда читают отчёт об очередном культурном или образовательном проекте, который курирует это агентство? А, между тем, организация существует у нас в стране уже более 10 лет.

Редакция газеты “СК” попросила руководителя Россотрудничества в Кыргызстане Альберта Фархатовича Зульхарнеева рассказать о деятельности ведомства более подробно. Конечно, название говорит само за себя, но так ли это на самом деле, и какие плоды из этого могут извлечь обе страны?

– Вы здесь уже два с половиной года. Наверняка многое узнали о специфике, менталитете и традициях народа…

– Сюда я приехал в декабре 2021 года. Исполняю обязанности руководителя с апреля 2022-го. Так и есть, 2,5 года. Всё хочется сказать, что здесь я совсем недавно, но, оказывается, настоящий старожил уже…

– Расскажите о деятельности вашего ведомства.

– Я часто говорю о том, что Россия – это страна очень больших возможностей. Россотрудничество ведёт здесь исключительно гуманитарную деятельность: образовательную, культурную и научную. И наша задача – сделать так, чтобы те возможности, которые есть в России, были как можно доступнее для её друзей.

– Получается?

– Само по себе Россотрудничество – не самая большая организация и далеко не самая ресурсная, но большая часть моего рабочего времени уходит даже не на выполнение поручений центрального аппарата и нашу деятельность, а на поддержку многочисленных партнёров российских организаций, которые проводят в стране различные мероприятия.

Надо понимать, что Россотрудничество – это федеральное агентство в составе Министерства иностранных дел. То есть это государственное агентство. Многие говорят о грантах и другой спонсорской помощи. Но мы не фонд, не благотворительная и не коммерческая организация. К сожалению, не все это понимают. По сути, мы здесь как часть посольства, только более автономная и открытая, которая взаимодействует с кыргызстанцами и соотечественниками.

– Россотрудничество и Русский дом – это одно и то же?

– У нас вообще три названия. Как представительство органов власти, осуществляем его соответствующие проекты в сфере гуманитарного сотрудничества, поэтому у нас есть название, закреплённое в межправительственном соглашении России и Кыргызстана с 2011 года – это Российский центр науки и культуры. И последние два года закрепилось неформальное – Русский дом.

Оно не является юридическим, но установлено по всему миру. Это сделано для того, чтобы жители других стран и наши соотечественники относились к ведомству, деятельности и нашему зданию не как к органу власти или бюрократической структуре, а чтобы здесь люди чувствовали себя как дома.

– Это как?..

– Чтобы все, кто интересуется русским языком, российским образованием, кому нужна поддержка в реализации их творческих планов, связанных с российской культурой, могли просто прийти к нам. В моём представлении очень хотелось, чтобы Русский дом был тёплым, уютным пристанищем для всех, кто хочет быть ближе к России. Поэтому именно здесь мы стараемся проводить разнообразные мероприятия и работаем открыто. В доме есть даже библиотека. Конечно, принимаем определённые меры безопасности, учитывая нынешнюю обстановку, но всегда рады друзьям.

А вообще, наше основное название достаточно длинное – Федеральное агентство по делам соотечественников СНГ и международному гуманитарному сотрудничеству.

– А кто это – соотечественники?

– Это понимание закреплено в российском законе. Соотечественники – это граждане России, которые постоянно проживают в других странах, здесь их тоже немало. И практически все те, кто чувствует себя сопричастным к России: по происхождению, кто родился до 1991 года или чьи предки родились в одной с нами стране. Соотечественники – достаточно широкое понятие, и многие этим пользуются.

Например, для поступления в российские вузы. Через квоты нашего ведомства или напрямую.

– Значит, культура, образование и наука… Вы поддерживаете только тех, кто работает в этом направлении?

– Да. Все гуманитарные инициативы. Бывают запросы от соотечественников на лечение, отдых. Этим уже занимается посольство. Оно может приобретать путёвки для детей в лагерь, оказывать помощь в лечении пожилых людей. Это в наши функции не входит.

Бывает, приходит человек и говорит: “В нашем доме живут одни русские – почините нам крышу!”. Мы объясняем, что не выполняем функции акимиата или мэрии. Но, с другой стороны, мы стараемся не делать отписок, закрывать перед ними дверь или невежливо отсылать людей в другие госорганы.

Даже если мы этим не занимаемся, то всегда стараемся реагировать и связать людей с консульством или ведомствами вашей страны. Также в стенах Русского дома базируется юридический центр “Наше право”, способный оказать правовую поддержку соотечественникам.

– Поговорим об образовании. Как ваша структура помогает поступить молодым кыргызстанцам в учебные заведения России?

– Правительство России ежегодно выделяет квоты на поступление. Наша задача здесь организовать информационную кампанию, чтобы люди об этом знали: разъяснительную и консультационную.

Слава Богу, сейчас мы не участвуем в системе отбора, потому что всё происходит электронно. Всё подсчитывается, и нам только остаётся составить список получивших место.

– Сколько квот выделено в этом году?

– На этот год по нашему направлению выделено 700 квот.

– Получается, как и в прошлом?

– В начале 2023 года выделили 700, а потом добавили ещё 300 квот. В общей сложности получилось 1000 мест. Естественно, мы поддерживаем сотрудничество вузов России со школами и университетами Кыргызстана. Здесь ежегодно проходят выставки учебных заведений. Я считаю, что большое будущее за сотрудничеством между школами. Понятно, что моя миссия – чтобы кыргызстанцы как можно больше узнали о России. Но нам также интересно, чтобы и россияне узнали о вашей стране.

Помимо поступлений в вузы, в образовательную поддержку входит и повышение квалификации учителей. Это одна из наших главных задач.

– Они едут в Россию?

– Бывает по-разному. Если это большое количество, то, наоборот, сюда приезжают специалисты из разных центров. В 2022 году мы делали повышение квалификации в Нарыне и Таласе, где участвовало около 250 человек. Есть возможность и для поездок в Российскую Федерацию. Ведь по квотам можно поступить не только школьникам на бакалавриат, но также и в магистратуру, аспирантуру, ординатуру и получить дополнительное образование. К примеру, журналистам, педагогам, инженерам, айтишникам и т.д. Программ достаточно много.

Недавно в Таласе прошёл конкурс “Язык Пушкина на родине Айтматова”. Это инициатива Таласской областной администрации. Организатор – Таласский университет. Конкурс поддержала администрация Президента РФ. Правительство Санкт-Петербурга по итогам повезёт к себе 10 победителей. А Российский университет дружбы народов предоставил бюджетные места, а также возможность повышения квалификации учителей из Таласской области.

Также правительство Санкт-Петербурга создаёт ассоциацию школ, носящих имя Александра Пушкина. Все знают, что в Бишкеке есть школа-гимназия № 17 имени поэта. Как-то мы повезли учебники для школ в село Григорьевка Иссык-Кульской области, и я заметил на одной из них вывеску – имени Пушкина. Оказалось, что в Кыргызстане есть 8 школ, которые названы именем великого поэта, причём в абсолютно разных областях.

– Получается, вы даёте шанс не только столичным школам, ученикам и учителям, но и тем, кто в регионах?

– Мы вообще стараемся больше взаимодействовать с ними. У нас есть филиал – Русский дом в Оше, который позволяет работать более активно в южных областях. Хотя 70% поступающих по нашим квотам в вузы – жители Бишкека и Чуйской области – и лишь остальные 30% выпускники школ других регионов.

– Это связано со слабой информационной поддержкой?

– Конечно, в столице информацию можно распространить быстрее. Но бывают и другие причины. Лично я за время своей работы объездил все 9 регионов. Пока слабо изучил Баткенскую область, но, думаю, всё впереди. Сейчас этому региону уделяется большое внимание. Там проходят разные мероприятия, обмены, форумы, открываются центры образования.

Мы стараемся уделять областям больше внимания и поддержки. Например, по конкурсу “Большая перемена”, победители которой едут в детский лагерь “Артек”, в основном, выигрывают ученики столичных школ. Но мы взяли за правило отправлять детей-победителей из всех 9 регионов.

– Пребывая в разных областях Кыргызстана, вы чувствуете разницу между столичными университетами, библиотеками и областными?

– Разница есть, но не критичная. У нас существует программа создания дополнительного образования “Центр изучения русского языка”. Учебным заведением или библиотекой выделяется помещение, а мы, в свою очередь, оборудуем её современной учебной мебелью, большим экраном и литературой. В прошлом году нами открыто 3 центра в Канте (Чуйская областная библиотека), а также в Таласском и Нарынском университетах. В 2024 году планируется открытие ещё пяти подобных центров.

– Главное, чтобы они не пустовали, а приносили пользу.

– Полностью согласен. Я подписан в соцсетях на Чуйскую областную библиотеку и ежедневно вижу, что там проводятся курсы русского языка и различные мероприятия, связанные с ним.

– Могут ли туда прийти люди для того, чтобы изучать русский язык. Проводятся ли там курсы?

– Мы только начали работать над этим проектом, но, насколько я знаю, в Чуйской библиотеке при поддержке фонда “Русский мир” подобные занятия проводятся.

– То есть в вашей программе это не заложено? Вы только оборудуете кабинеты русского языка?

– Это был первый этап. В последующем мы будем смотреть на свои возможности и ресурсы, чтобы поддержать методистов. Сейчас откроем оставшиеся центры и будем искать тех, кто бы мог вести эту работу.

– Почему я задаю этот вопрос? После развала СССР, как только в независимых государствах появились первые посольства США, они по программам Корпуса Мира отправили в наши страны своих волонтёров для бесплатного преподавания английского языка. Как в крупные города, так и в отдалённые сельские местности. Нет ли у России таких планов? Обучать русскому языку жителей регионов, где ощущается острая нехватка преподавателей.

– Здесь несколько моментов. Насколько я знаю, абсолютно во всех школах страны изучается русский язык: будь то русскоязычная или кыргызскоязычная школа. То есть он в каком-то объёме, но есть. Да, часы преподавания языка снижаются, но, тем не менее, его изучение ведётся.

Второй вопрос – языковая среда. Если в Бишкеке и Чуйской области с этим всё нормально, то где-то этой среды уже нет от слова совсем. Очень хорошая программа Министерства просвещения Российской Федерации “Российский учитель за рубежом”. Сейчас в Кыргызстане по ней работают около 140 учителей в разных регионах, и это далеко не предел. Вторая программа называется “Послы русского языка” – это молодые ребята, которые проводят занятия для детей в лагерях на летних каникулах в игровой форме. Как правило, это магистры или выпускники вузов. В страну приезжают примерно 20 человек в год, программа хорошая, конечно, но этого недостаточно.

Вообще, тема важная и требует достаточно существенных ресурсов. Но мы это постоянно обсуждаем и ищем новые возможности.

– С вашей стороны есть поддержка тех, кто преподаёт русский язык?

– Мы стараемся поддержать их разными средствами.

Начиная от приглашений на концерты и праздники, до поездок в Россию, например, на повышение квалификации. Также стимулируем их работу путём конкурсов. Например, Галина Кетова ежегодно проводит конкурс “Женщина, меняющая мир”, в котором мы уже два года поддерживаем номинацию “Лучший учитель русского языка и литературы”. Для того чтобы просто поднять значимость этого учителя в глазах односельчан и директора. По итогу конкурса мы передаём учебники всем участникам.

– Раз уж мы завели тему образования, хочется вспомнить те 9 школ, которые обещает построить Россия в Кыргызстане. Понимаю, что вопрос немного не к вам, но, может, вы знаете, как идёт строительство и идёт ли?

– Мне в этом плане повезло, я участвовал в закладке камня одной из школ в Караколе. Знаю, что сейчас идут проектные работы, работа с документацией и определением подрядчиков. Всё, что предшествует началу большой стройки.

– Мне кажется, немного затянулись подготовительные работы…

– Сам процесс строительства непростой, потому что они в чём-то особенные. Это не просто типовое модульное учреждение, им требуется большой участок земли, и не всегда его можно быстро найти. В том же Таласе только недавно нашли подходящий участок, и городская администрация в ближайшее время начнёт подводить коммуникации. С ним поначалу было много вопросов, потому как он находился в ведении Минобороны. Естественно, пока решали вопрос с передачей земли муниципалитету, время уходило. То есть таких бюрократических проволочек достаточно много. Но начало положено. И некоторые из них в течение года начнут активно строиться. А параллельно с этим идёт подготовка персонала, который станет преподавать в них. В Башкирском государственном педагогическом университете проходят обучение 150 человек из вашей страны. Они изучают как российские, так и кыргызские программы.

– То есть обучение будет смешанное?

– Конечно. Будут выдаваться аттестаты двух образцов. Хоть школы и русскоязычное, но кыргызский язык будет преподаваться углублённо. Так что, по школам ведётся активная работа. Просто она ещё не видна в виде экскаваторов и огороженных площадок, но это начнётся в ближайшее время.

– Культурную часть обсуждать с вами не стоит, потому как она очень активна…

– Это просто видимая часть нашей работы. Но, поверьте, это только вершина айсберга, а она, как правило, самая зрелищная. Я стараюсь не использовать слово “концерты”. Для нас проведение культурных мероприятий – не цель. Мы не концертное агентство, чтобы веселить публику. Мы стараемся построить нашу работу так, чтобы эти мероприятия стали частью образовательной и гуманитарной работы с молодёжью. Нам важно, чтобы этому что-то предшествовало.

Участие в концертах и культурных мероприятиях для ребят – это стимул. Ведь всем досталось наследие от СССР в виде системы дополнительного образования, чего нет во многих странах мира.

Где роскошь – заниматься музыкой, рисованием. Учитывая тенденции к архаизации, распространению экстремистских идеологий, очень важно создавать альтернативу. Важно поддерживать и родителей, и детей, и школу. Именно в этом суть проведения мероприятий. Привозя сюда различные ансамбли, хоры и исполнителей, мы стараемся показать их не только в Бишкеке, но и порадовать более отдалённые регионы. В прошлом году в Оше на концерте под названием “На языке музыки”, куда мы привезли хор Сретенского монастыря, собрался полный зал. Мест не хватало.

– Если в Бишкеке залы набираются легко, то как обстоят дела с другими городами нашей страны? Вы привезли российский хор в отдалённый южный город, жители которого совсем не знают исполнителей. Как стимулировать людей прийти и насладиться музыкой и пением?

– Мне кажется, тут аппетит появляется во время еды. Если ничего не делать, ничего и не будет. У людей просто нет привычки ходить на концерты. Вначале зал будет занят наполовину, потом больше и больше. Иногда бывают концерты и по два раза в день. Я не помню, чтобы моя бабушка, жившая на Урале, имела возможность так часто бывать на бесплатных концертах.

– Третье направление вашей деятельности – научное. Как обстоят дела с этим?

– У нас проводятся ежегодные программы и конкурсы, стимулирующие людей, занимающихся наукой. Например, премия для молодых учёных “Вызов”. Сейчас набираем ребят в возрасте от 14 до 19 лет в летнюю школу физико-технического лицея имени П. Капицы. Конечно, невозможно возродить науку, как в советское время. Во многих её сферах нет потребности. Но, надеюсь, что постепенно научная деятельность восстановится, появится промышленная база, и со временем эти связи оживут.

– У вас реализуются уже давно существующие проекты, а что-то новое внедряется?

– Наоборот, каждый год у нас появляется что-то новое. Даже ежегодная программа по поступлению в вузы с каждым разом совершенствуется. Если раньше здесь стояли гигантские очереди, то сейчас всё в электронном виде.

По образовательным проектам – уже два раза проведены форумы ректоров школ, это повышение квалификации и общение с директорами. В прошлом году у нас впервые прошла Российская неделя точных наук и математики на юге Кыргызстана. Цель – мотивировать людей на увлечение точными науками: физикой, математикой. В этом году ожидаем приезда мобильного технопарка.

– Очень интересно. Это что?

– Это большая крупногабаритная машина, внутри которой коптеры, роботы и другая техника. Думаю, будет интересно как детям, так и взрослым.

– Вы в Кыргызстане уже практически свой человек, со многими знакомы, почти везде были. Как вам в целом страна?

– Кыргызстан, как и Россия, страна больших возможностей, о потенциале которой не все догадываются…

– Возможностей чего?

– Возможностей для развития экономики и разных сфер жизни. Сейчас у всех ощущение того, что республика находится на подъёме, и мы тоже это видим. Люди более уверенно смотрят в будущее. У вас много возможностей для развития разных производств. Российско-Кыргызский фонд развития много вкладывает, чтобы здесь появились рабочие места. У вашей страны огромный потенциал, и здесь огромное поле для деятельности.

Дарья НЕСТЕРОВА.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.