Честные выборы

Председателю Кабинета министров Акылбеку Жапарову презентовали модернизированное оборудование идентификации, системы электронного и дистанционного голосования во время выборов.

Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабекова отметила, что апробация новой техники прошла в апреле и в октябре 2023 года.

Акылбек Жапаров подчеркнул важность совершенствования оборудования идентификации и систем электронного и дистанционного голосования, что позволит обеспечить качественное проведение избирательного процесса.