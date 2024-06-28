Председатель Кабинета министров Эдиль Байсалов открыл Центральноазиатский международный форум по инвестициям в здравоохранение.

В своей речи он отметил, что здоровье – главное богатство народа. “Регион Центральной Азии переживает сегодня момент общего подъёма и нового этапа развития. Будучи независимыми странами, мы достигли значительного прогресса в здравоохранении, сократив или ликвидировав многие болезни, снизив детскую и материнскую смертность, увеличив продолжительность жизни.

Благодаря работе Президента государственные доходы за три года увеличились более чем в 2,5 раза, наблюдаем средний рост ВВП в 8%. Мы идём на кардинальное обновление всей инфраструктуры, удвоили расходы на здравоохранение и на следующей неделе объявим о дальнейших шагах по расширению господдержки этой сферы”, – сказал Эдиль Байсалов.

Он отметил укрепление регионального сотрудничества в области медицинских исследований и программ обучения и призвал к совместной интеграции современных технологий, таких как искусственный интеллект и телемедицина.

“Глобальная пандемия COVID-19 стала для нас мощным напоминаем ценности, незаменимости и престижа медицинской профессии. Как сын врача, я высоко ценю преданность профессии и самоотверженность медработников. Мы дорожим вашим вкладом в спасение людей и улучшение их качества жизни”, – заключил он, выразив надежду, что эта конференция поспособствует сотрудничеству и повышению уровня жизни народов Центральной Азии.

Форум организован Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения и Минздравом. Он прошёл под патронажем Президента.