Кыргызская страница Гайдара

Кандидат исторических наук Леонид Сумароков, как и подобает настоящим историкам, много времени проводит за изучением архивных материалов. В этот раз среди бумаг Центрального и Иссык-Кульского областного архивов он обнаружил весьма любопытные документы.

Их содержание, пожалуй, будет интересно тем, кто когда-то читал повесть или смотрел фильм “Тимур и его команда”, переживал за Серёжу из “Судьбы барабанщика” и слушал историю о Чуке и Геке. “Кто это?” – спросит поколение Гарри Поттера. Увы, мир Аркадия Гайдара, где миллионы советских детей жили по законам добра, справедливости и чести, остался лишь в памяти ушедшего поколения.

Однако мы приоткроем неизвестную кыргызскую страницу семьи детского писателя.

Отец писателя – сын отставного солдата и внук крепостного крестьянина. Он первым в роду Голиковых ценой огромных усилий получил образование, окончив учительскую семинарию. А вот мать Гайдара, Наталья Аркадьевна Салькова, дочь потомственного офицера-дворянина. Под венец она пошла без родительского благословения, отец так и не простил ей брака с “простолюдином”. 22 января 1904 года в городе Льгове в семье Голиковых родился первенец, его назвали Аркадием в честь дедушки по матери.

Известно, что мать Аркадия Петровича Наталья Аркадьевна Голикова (урождённая Салькова) происходила из дворян, родственных Михаилу Юрьевичу Лермонтову. Наталья Аркадьевна была целеустремлённой женщиной. Окончив гимназию с золотой медалью, она мечтала стать врачом, что было практически невозможно для женщин того времени. В Нижнем Новгороде она училась на частных акушерских курсах доктора Миклашевского, а диплом фельдшера-акушерки получила в Казанском университете. Позже ей предложили место в больнице Арзамаса, куда семья переехала.

В 1920 году Наталья Аркадьевна отправилась с дочерьми в Туркестан, занимаясь партийной работой. В постановлении президиума Семиреченского областного ревкома от 26 октября 1920 года говорилось, что Наталья Аркадьевна Голикова направляется в советскую Киргизию в Пржевальский отдел здравоохранения. В докладной записке председатель Пржевальского Угорревкома Александр Фёдорович Субботин отметил, что в Пржевальске не хватает надёжных партийных работников. Наталью Аркадьевну назначили секретарём Угорревкома. В системе здравоохранения в Пржевальском уезде в 1920-1921 годах существовала одна больница, где работали три врача и несколько человек младшего и среднего медперсонала.

Перед врачами и медсёстрами поставили задачу бороться с малярией, туберкулёзом, холерой и сыпным тифом. Президиум Пржевальского Угорревкома отметил улучшения в работе здравоохранения под руководством Натальи Аркадьевны. Организована комиссия по борьбе за чистоту, оборудовано детское заразное отделение, ремонтировались здравницы, открыт новый врачебный пункт среди мусульманского населения. Отметили заслуги Сальковой и в Москве.

В мае 1921 года у Натальи Аркадьевны обнаружили туберкулёз, и она направилась на лечение в Алупку. В апреле 1924 года к ней приехал сын, будущий детский писатель Аркадий Гайдар. Он написал о встрече: “Приехал в Алупку к маме и сестричкам и увидел маму: худую, с короткими волосами. Я упал на колени и уткнул голову в её одеяло, а она долго гладила меня по волосам своей тонкой, бессильной рукой”.

После отъезда Аркадия Наталья Аркадьевна прожила ещё несколько месяцев и была похоронена в Алупке в братской могиле. На памятнике нет её имени, но её следы остались на кыргызской земле. Она искренне верила в мир, о котором писал её сын Аркадий Гайдар.

Урмат КЕНЖЕСАРИЕВ.