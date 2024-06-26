Кыргызстан – Бельгия: укрепляем партнёрство

Президент Садыр Жапаров находится с рабочим визитом в Брюсселе (Королевство Бельгия).

По прилёту в эту страну в международном аэропорту Брюсcеля Садыра Жапарова встретил заместитель управляющего директора Европейской службы внешних действий по России, Восточному партнёрству, Центральной Азии, региональному сотрудничеству и ОБСЕ Люк Девинье.

В рамках визита глава государства встретился с королём Бельгии Филиппом. Также состоялась официальная встреча Президента Садыра Жапарова с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем и подписание двусторонних совместных документов.

Подробности визита читайте в следующем номере газеты.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.